Keine Tore: FC Wegberg-Beeck mit Remis in Vichttal

Vor rund 200 Zuschauern entwickelte sich eine taktisch geprägte Partie und zwei disziplinierten Defensivreihen. Beide Mannschaften suchten zwar den Weg nach vorne, doch klare Torchancen blieben Mangelware.

Gibbons: "Kein Team hatte es verdient zu verlieren"

Philip Gibbons aus der sportlichen Leitung des VfL Vichttal sprach nach der Partie von einem gerechten Ergebnis: „Für mich geht das 0:0 in Ordnung, hier hatte heute nicht wirklich ein Team verdient zu verlieren. Bei Beeck und auch bei uns machte die Abwehr heute einfach einen guten Job, sodass auf beiden Seiten keine glasklaren Torchancen zugelassen wurden.“

Der FC Wegberg-Beeck, der zuletzt beim 5:2-Erfolg gegen den FC Pesch stark aufspielte, zeigte auch in Vichttal, warum er zu den defensiv stabilsten Teams der Liga gehört. „Ich kann vor allem mit der Lernbereitschaft und Coachbarkeit meiner Mannschaft leben“, sagte Deuker auf die Frage, ob er mit dem Remis leben könne. „Das ist total geil, wie die Truppe Bock hat, Dinge umzusetzen und was sie für einen Spirit entwickelt.“

Beeck habe sich in der Pause viel vorgenommen, so der Coach: „Vor allem, was wir uns in der Halbzeit für die zweite Halbzeit vorgenommen haben, war unfassbar gut. Wir spielen die ersten 20 Minuten überragend und treffen den Pfosten.“

Deuker: "Entwickeln uns von Woche zu Woche"

Auch wenn der entscheidende Treffer ausblieb, zeigte sich Deuker zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. „Unterm Strich braucht da keiner auch nur annähernd seinen Kopf in Bodenrichtung bewegen nach dem Spiel, weil wir haben ein richtig gutes Mittelrheinliga-Spiel gemacht. Wir entwickeln uns von Woche zu Woche. Wir nehmen nur das Positive mit und werden nächste Woche wieder hart arbeiten, um mehr Verständnis und mehr Griffigkeit zu entwickeln.“

Für Vichttal blieb nach 90 umkämpften Minuten die Erkenntnis, dass man sich zwar erneut auf seine defensive Stabilität verlassen kann, im Offensivspiel aber die letzte Durchschlagskraft fehlte. Beeck dagegen bestätigte seine aufsteigende Formkurve und zeigte, dass das Team längst mehr ist als nur ein Mitläufer im oberen Tabellendrittel.