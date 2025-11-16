Keine Tore beim Gipfeltreffen, TASV Hessigheim dominiert
Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags
Ein Spieltag mit klaren Kanten: deutliche Heimsiege, zwei späte Entscheidungen und ein torloses Spitzenduell. Vorne behaupten die Favoriten ihre Linie, während im Keller Nervenstärke in der Nachspielzeit den Unterschied macht.
Ein wilder Schlagabtausch mit frühem und spätem Puls: Für Merklingen trafen Dzanan Mehicevic (7./47./85.), Robin Kapp (31.) und ein Eigentor von Blendi Muji (35.) – für den AKV verkürzten Shkemb Miftari (14.), Edison Qenaj (65.) und Ermir Doci (80.). Merklingen setzte in einer offenen Schlussphase den entscheidenden Konter.
---
Heimsheim stellte die Weichen rund um den Pausenpfiff: Lucca Grau (43.), Tim Widmaier (49.), Max Hermann (70.) und Lino Widmaier (90.+1) trafen zum klaren Erfolg. Die Gastgeber blieben über 90 Minuten stabil und effizient.
---
Hessigheim dominierte früh und konsequent: Jannik Egger schnürte den Doppelpack (6./25.), ehe Florian Frenkel (35.), Max Keller (64.) und Danilo Riccetti (76.) nachlegten. Kornwestheim fand keinen Zugriff auf Tempo und Wucht der Hausherren.
---
Nach frühem Rückstand durch Maximilian Krämer (11.) drehte Pattonville die Partie via Tobias Uhse (51.), Grigorios Moissiadis (67.) und Moritz Schuh (82.). Krämer verkürzte in der Nachspielzeit (90.+7), doch der Heimsieg blieb bestehen.
---
Die Gastgeber legten durch Abdul Amir Harb (20.) und Marko Turkovic (68.) vor, doch Leandro Franco (72.) und Silas Hilligardt (78.) egalisierten. Adrian Andric (83.) setzte kurz darauf den Schlusspunkt.
---
Das Duell der Topteams blieb ohne Tore. Defensivdisziplin und gutes Stellungsspiel prägten das gerechte Remis.
---
Georgios Katsanidis (66.) brachte die Gäste in Führung, Bilal Ben Salem (83.) glich spät aus. Eine ausgeglichene Partie fand ihr logisches Ende.
---
Phönix führte durch Bleon Delija (23.) und Tim Dettinger (36.), ehe Kaan Cinar (45.+1) verkürzte. Jakob Vilsmeier (63.) sorgte nach der Pause für die Punkteteilung.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________