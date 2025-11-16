 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

Keine Tore beim Gipfeltreffen, TASV Hessigheim dominiert

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Ein Spieltag mit klaren Kanten: deutliche Heimsiege, zwei späte Entscheidungen und ein torloses Spitzenduell. Vorne behaupten die Favoriten ihre Linie, während im Keller Nervenstärke in der Nachspielzeit den Unterschied macht.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
5
3
Abpfiff

Ein wilder Schlagabtausch mit frühem und spätem Puls: Für Merklingen trafen Dzanan Mehicevic (7./47./85.), Robin Kapp (31.) und ein Eigentor von Blendi Muji (35.) – für den AKV verkürzten Shkemb Miftari (14.), Edison Qenaj (65.) und Ermir Doci (80.). Merklingen setzte in einer offenen Schlussphase den entscheidenden Konter.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
4
0
Abpfiff

Heimsheim stellte die Weichen rund um den Pausenpfiff: Lucca Grau (43.), Tim Widmaier (49.), Max Hermann (70.) und Lino Widmaier (90.+1) trafen zum klaren Erfolg. Die Gastgeber blieben über 90 Minuten stabil und effizient.

---

Heute, 14:30 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
5
0
Abpfiff

Hessigheim dominierte früh und konsequent: Jannik Egger schnürte den Doppelpack (6./25.), ehe Florian Frenkel (35.), Max Keller (64.) und Danilo Riccetti (76.) nachlegten. Kornwestheim fand keinen Zugriff auf Tempo und Wucht der Hausherren.

---

Heute, 14:30 Uhr
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
3
2
Abpfiff

Nach frühem Rückstand durch Maximilian Krämer (11.) drehte Pattonville die Partie via Tobias Uhse (51.), Grigorios Moissiadis (67.) und Moritz Schuh (82.). Krämer verkürzte in der Nachspielzeit (90.+7), doch der Heimsieg blieb bestehen.

---

Heute, 14:30 Uhr
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
3
2
Abpfiff

Die Gastgeber legten durch Abdul Amir Harb (20.) und Marko Turkovic (68.) vor, doch Leandro Franco (72.) und Silas Hilligardt (78.) egalisierten. Adrian Andric (83.) setzte kurz darauf den Schlusspunkt.

---

Heute, 15:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
0
0
Abpfiff

Das Duell der Topteams blieb ohne Tore. Defensivdisziplin und gutes Stellungsspiel prägten das gerechte Remis.

---

Heute, 15:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
1
1

Georgios Katsanidis (66.) brachte die Gäste in Führung, Bilal Ben Salem (83.) glich spät aus. Eine ausgeglichene Partie fand ihr logisches Ende.

---

Heute, 15:30 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
2
2
Abpfiff

Phönix führte durch Bleon Delija (23.) und Tim Dettinger (36.), ehe Kaan Cinar (45.+1) verkürzte. Jakob Vilsmeier (63.) sorgte nach der Pause für die Punkteteilung.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 016.11.2025, 20:30 Uhr
Timo BabicAutor