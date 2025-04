Keine Tore an Ostern: Wormatia torlos gegen Idar-Oberstein

WORMS. Späte Tore können die Wormatia-Spieler. Das dachten sich wohl auch viele der 729 Besucher in der EWR-Arena, als Worms’ Offensivspieler David Schehl in der Nachspielzeit im Heimspiel gegen den SC Idar-Oberstein auf der linken Seite freigespielt wurde, mit Tempo an die Grundlinie zog und den Ball in den Fünfmeterraum passte. Doch anders als bei den 2:0-Heimsiegen gegen Rot-Weiß Koblenz, FV Eppelborn und SV Gonsenheim, als die Wormaten sich in den Schlussminuten mit jeweils zwei späten Toren für eine engagierte Leistung belohnten, blieb der Luckypunch im Oberligaduell gegen Idar-Oberstein aus. In der Mitte verpasste Laurenz Graf den möglichen Siegtreffer und die Chance, die Schehl-Hereingabe zu vergolden, als er am stark reagierenden Gästetorwart Tobias Edinger scheiterte. So blieb es beim 0:0, was Worms’ Innenverteidiger Jason Onyejekwe dazu bewegte, den Ball nach dem Abpfiff gefrustet in den Wormser Nachmittagshimmel zu schießen.