Keine Tore am Ostermontag

Am Ostermontag ging es für die Fortuna Ballendorf zum Auswärtsspiel gegen den TSV

Bernstadt. Nach dem 0:0-Unentschieden gegen Oberelchingen im letzten Spiel wollte

man hinten wieder genauso sicher stehen, aber dieses Mal vorne die Tore machen.

Doch zu Beginn schien es so, als hätte so mancher an Ostern zu viel gegessen. Und so

entwickelte sich ein zähes Fußballspiel ohne große Torchancen. Ab der 20. Spielminute

nahm das Spiel aber Fahrt auf. Zunächst hatte Ballendorf Glück. Der Ball lag schon im

Tor der Gäste, aber der Schiedsrichter entschied richtigerweise auf Foulspiel in der

Entstehung des Tores. Das zurückgenommene Tor war der nötige Wachmacher für die

Fortuna aus Ballendorf. In der 29. Minute prüfte Jannis die Standhaftigkeit des

Bernstädter Tores und jagte einen Ball an die Latte. Kurz danach war der Ball fast im

Netz, doch ein Abschluss von Staude konnte auf der Linie geklärt werden. Und so ging

es mit 0:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein intensives Fußballspiel, jedoch ohne dass

es zu großen Chancen kam. Das änderte sich in der 70. Minute, als ein zweites Mal an

diesem Tag ein Ballendorfer Schuss (dieses Mal von dem eingewechselten Louis) kurz

vor der Linie geklärt wurde. Das war auch schon die letzte große Chance des Spiels.

Letztes Highlight der Partie war die Gelb-Rote Karte für Waldemar Schaab von

Bernstadt. Das Spiel endete also wieder mit 0:0. Es wäre mehr drin gewesen, aber es

fehlte das nötige Glück im Abschluss.