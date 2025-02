Keine Tore am Obertunk

Im ersten Durchgang lief zwar auch noch nicht alles nach Wunsch, da hätten jedoch die favorisierten Hausherren in Führung gehen können. Arnstadt war tonangebend, mit mehr Ballbesitz und auch mit einem klaren Chancenplus. Geratal stand kompakt, war griffig in den Zweikämpfen und machte klug die Räume eng, konnte in der Offensive aber kaum Akzente setzen. „Das Positive ist sicherlich, dass wir zu Null gespielt haben, doch im Abschluss müssen wir effizienter sein, im zweiten Durchgang war das zu wenig, wir haben kaum noch Fußball gespielt, zu viele lange Bälle geschlagen, das ist nicht unser Anspruch, Geratal ist sicher zufriedener mit dem Punkt, auch Dank einer herausragenden Torhüterleistung“ so 09-Trainer Rene Deubner nach dem Spiel.

Die erste Möglichkeit besaß Zachert, dessen Kopfball nach einer Ecke knapp am Tor vorbei strich (4.). So nach einer Viertelstunde kamen die Nullneuner auf Betriebstemperatur und drängten auf den Führungstreffer. So zog Dustin Messing aus 20 m ab und zwang Torwart Kunth zu einer Parade (14.). Nach einer Ballstafette über mehrere Stationen scheiterte Ben-Luca Kunz aus spitzem Winkel an Kunth (24.). Erneut war es Kunz, der nach einer Balleroberung allein auf Kunth zulaufend diesen nicht überwinden konnte (28.). Dann bediente Lukas Scheuring per Seitenwechsel den freistehenden Patrick Hädrich, welcher zu zentral auf Kunth schoß (42.). Nur hauchdünn verpasste Zachert Linses Freistoß aus Nahdistanz (43.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs schien es so, als wenn die Hausherren an ihre Vorpausenleistung anknüpfen wollten. Nach gelungenem Doppelpass tauchte Hädrich frei vor Kunth auf, doch aus spitzem Winkel parierte Geratals Schlussmann auch diesen Ball (51.). Danach verflachte die Partie zusehends. Arnstadt nahm das Tempo heraus, agierte zu pomadig und schlug fast nur noch lange Bälle, auf die sich die Gäste gut einstellten. Torgelegenheiten besaßen so Seltenheitswert. Messings Freistoß aus 17 m zischte über das Tor (70.), Hädrichs Schuss von der Strafraumkante wurde geblockt (77.) und Menges Distanzschuss hielt Torwart Kuhnt (82.). In der Schlussminute hätten die an sich harmlosen Gerataler sogar den Lucky Punch auf dem Fuß. Sennewald setzte sich bis zur Grundlinie durch, passte auf den freistehenden Möller, dessen Schuss gerade geblockt wurde.