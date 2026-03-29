Keine Tore, aber reichlich Intensität zwischen VfR Neumünster und KTS

Der Achte der Oberliga (VfR) traf auf den Neunten. Mehr Mittelfeld-Duell geht nicht. Beide Teams gehören zu den positiven Überraschungen der Saison und haben keinerlei Abstiegssorgen. So sind wohl auch die 358 Zuschauer bei einem eigentlich bedeutungslosen Spiel zu erklären. Die Zuschauer honorierten die bisherigen Leistungen ihrer Teams und dürften trotz des torlosen Unentschieden ihr Kommen nicht bereut haben.

Während der Gast u.a. auf Jan Zimmermann, Enrik Nrecaj und Lennart Pietsch verzichten mußte, fehlte bei der Cornelius - Elf neben dem Langzeitverletzten Sven Freitag mit Radovan Karaman nur ein potentieller Stammspieler im Aufgebot. Ola Adesanya war nach seiner Gelbsperre wieder dabei. Tom Schilling und Jordan Marquardt rotierten in die Startelf, dafür blieben u.a. der in der Vorwoche am Kopf verletzte Nick Neca, Torjäger Kastriot Alija, Berk Akcicek und auch die Routiniers Kevin Schulz, Christopher Kramer und Jonas Schomaker auf der Bank. Der U19-Akteur Eddy Kovacevic hatte sich durch gute Trainingsleistungen erstmals für den in den Oberliga - Spieltagskader empfohlen.

Ausgeglichenes Spiel, kaum Torchancen in der ersten Hälfte

Zunächst kam Rasensport etwas besser in die Partie und verzeichnete durch Christoph Kahlcke den ersten Abschluß (3.). Rafael Krause scheiterte dann halblinks frei an KT - Keeper Luca Sandro Adler (11.). Doch danach fand sich der Gast immer besser zurecht, gewann viele Zweikämpfe, lief gut an und ließ hinten nichts mehr anbrennen. Marquardt (29.) wurde im letzten Moment noch geblockt.

Kaltenkirchen hinten sicher

Den Hausherren fehlten beim Aufbauspiel oft die Anspielstationen im Mittelfeld, darum versuchte man es meist lang über die Flügel. Doch damit konnte man die Genz-Elf kaum mal in Verlegenheit bringen. Doch auch die VfR-Defensive stand sicher. So mußte auch bei KT ein langer Ball herhalten, um zur ersten Chance zu kommen. Der schnelle Max Spreitzer war an der Grundlinie an Newe schon vorbei, seine Hereingabe klärten Tom Schilling und Kenny Korup knapp vor Malte Pietsch.

Offener Schlagabtausch in der zweiten Halbzeit

Fast hätte die zweite Hälfte mit einem Kaltenkirchener Doppelschlag nach jeweils starkem Umschaltspiel begonnen. Nur 20 Sekunden waren gespielt, als Max Spreitzer völlig frei vor Newe auftauchte, dieser aber rettete. Nach 48 Minuten kommt Malte Pietsch nach starkem Dribbling halblinks frei zum Schuß, aber wieder hält Newe. Die TS ist in dieser Phase dem Führungstor sehr nahe.

Letzte halbe Stunde auch Rasensport mit guten Chancen

Erst mit den Einwechselungen von Schulz (59.) und später auch von Alija (72.) kommt der VfR wieder zu Möglichkeiten. Nach 61 Minuten ein schöner Rasensport-Angriff über rechts, Adesanya scheitert aber freistehend an Adler. Kurz vorher hatte (59.) Marten Soder aus guter Position übers Tor geschossen. Nach 64 Minuten ist wieder Spreitzer frei vor Newe, der baut sich auf - und Spreitzer zielt drüber. Auch ein Kopfball von Marc Jürgensen (70.) und ein erneuter Abschluß von Spreitzer (71.) bedeuten Gefahr fürs Rasensport - Gehäuse. Zusätzlich haben auch Korup, Lippegaus, Schilling und Kahlcke oft grade noch den Fuß dazwischen, um den Abschluß zu verhindern.