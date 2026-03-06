Keine Tabellenführung: Tinnen-Reserve nur Remis in Papenburg von Gerry Grave · Heute, 02:11 Uhr · 0 Leser

Die Reservemannschaft des SV DJK Tinnen hat am vergangenen Abend in der 3. Kreisklasse Emsland-Nord eine große Chance verpasst, die Tabellenführung zu übernehmen. Im Auswärtsspiel gegen SV DJK Eintracht Papenburg boten beide Teams ein packendes Duell, das mit einem 3:3 endete – ein Ergebnis, das den Tinnern schmerzlich bewusst machte, dass sie mit einem Sieg ganz oben hätten stehen können.

Der Auftakt in das Spiel verlief fulminant. Nach nur 19 Minuten sorgte Daniel Fialkowski für die frühe Führung der Tinner. Doch der Jubel währte nicht lange. Die Papenburger gaben sich nicht geschlagen und drängten auf den Ausgleich. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es dann soweit: Nico Konradi glich aus, bevor Simon Scholübbers wenig später sogar die Führung für die Gastgeber erzielte. Ein echter Drehpunkt im Spiel, der den Tinnern buchstäblich den Wind aus den Segeln nahm.

Doch die Partie hielt noch weitere Überraschungen parat. Immer wieder wurden Unterbrechungen nötig, als Bälle hinter dem Tor von Jan Nicolas Mansveld in den Graben landeten. Das führte zu einer amüsanten Szene, als die Papenburger Spieler herbeieilten, um die verlorenen Bälle zu bergen. Das Spiel konnte glücklicherweise fortgesetzt werden, und nach der Pause zeigten die Tinner eine deutlich verbesserte Leistung.





Niklas Lorenz gelang der Ausgleich zum 2:2 und setzte dem Spiel neuen Schwung. Doch der wahre Wendepunkt folgte kurz darauf: Nach einem Handspiel sah Johannes Norda von Eintracht Papenburg die Rote Karte, was die Tinner in eine starke Position brachte. Mathis Vehring verwandelte den fälligen Elfmeter souverän und brachte die Gäste mit 3:2 in Führung – ein wahrer Befreiungsschlag, der den Tinnern wohl ein Gefühl der Vorentscheidung gab.





Doch wie so oft im Fußball hätte die Freude schnell getrübt werden sollen. Trotz guter Defensivleistung der Tinner gelang den Papenburgern in der 66. Minute der Ausgleich – ein Treffer, der vollkommen unnötig fiel. So blieb es spannend bis zur letzten Minute. Tinnen hatte sogar die Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden, doch Chancen aus besten Positionen sorgten für Enttäuschung unter den Spielern und dem Trainer Michael Gießen.



Mit diesem Unentschieden bleibt Tinnen vorerst hinter den Tabellenspitzen zurück. Trotz der gezeigten Leistung bleibt die Hoffnung auf gesteigerte Ergebnisse in den kommenden Wochen. Wer weiß, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal mit der ersehnten Tabellenführung!