Keine Stimmung? Illertissen lässt sich etwas einfallen

Am heutigen Dienstagabend empfängt der FV Illertissen die SpVgg Bayreuth zum Topspiel in der Regionalliga Bayern. Die Partie war ursprünglich auf den 22. März terminiert, doch an jenem Samstag bestritt der FV Illertissen - erfolgreich - das Pokal-Halbfinalspiel gegen die Profis des FC Ingolstadt.