Keine Spur von Osterfrieden: Kaum Verschnaufpause für Bayernligakicker

Die Kicker des SV Erlbach feierten zuletzt einen 1:0-Heimsieg gegen den FC Ismaning und beschenkten sich damit pünktlich zum Osterfest mit drei Punkten. Am heutigen Ostermontag reist die Elf von Lukas Lechner und Johann Grabmeier nun zum Topspiel beim TSV 1860 München II. – Foto: Charly Becherer

Der Ostermontag steht in der Süd-Staffel sinnbildlich für Hoffnung, Aufbruch und vielleicht die letzte Chance auf eine Wende im Saisonendspurt. Vor allem Türkspor Augsburg hofft im Duell mit TuS Geretsried auf den so wichtigen Dreier und auf eine sportliche Wiederauferstehung im Abstiegskampf. Im absoluten Topspiel des 28. Spieltags empfängt Tabellenführer TSV 1860 München II den SV Erlbach, der in der Landeshauptstadt weitere Big Points im Rennen um die Aufstiegsplätze sammeln will. Einen Tag später richtet sich der Blick zudem nach Heimstetten, wo sich der SV Heimstetten und der FC Deisenhofen im direkten Duell zwischen Rang fünf und sechs einen spannenden Schlagabtausch liefern werden.

Ostermontag Heute, 14:00 Uhr TuS Geretsried Geretsried Türkspor Augsburg TürkAugsburg 14:00 PUSH Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Für uns geht es darum, den positiven Trend mit stabilen Leistungen fortzusetzen. Ich denke, dass wir uns am Donnerstag eigentlich mehr verdient gehabt hätten, am Ende aber zählt, dass man sich gute Auftritte auch in Punkten auszahlt. Am Montag wollen wir erneut defensiv stabil stehen, mutig mit dem Ball agieren und unser Selbstverständnis hochhalten, dass wir einen guten Fußball spielen können. Uns ist aber auch bewusst, dass Augsburg mit einer großen Portion Emotionalität anreisen wird, weil es für sie im Abstiegskampf um alles geht. Deshalb erwarten wir maximalen Widerstand und viel Kampf. Entscheidend wird sein, dagegenzuhalten, ihnen nicht ihr emotionales Spiel zu überlassen und stattdessen unseren Fußball mit voller Intensität durchzuziehen. Dann hoffen wir auf ein gutes Ergebnis.“

Personalien: Im Vergleich zum jüngsten Remis gegen Deisenhofen gibt es personell keinerlei Veränderungen. Servet Bozdag (Trainer Türkspor Augsburg): "Die Lage wird immer enger, die Luft immer dünner - deshalb müssen wir unbedingt drei Punkte holen. In der Vorrunde haben wir in diesem Duell bereits Zähler liegen lassen. Uns ist bewusst, dass in den kommenden Wochen noch schwere Gegner warten, die aktuell richtig gut in Form sind. Aber wenn wir die Relegation oder vielleicht sogar den Klassenverbleib schaffen wollen, müssen wir als Mannschaft genau durch solche Phasen gemeinsam durch.“

Heute, 15:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen SV Kirchanschöring Kirchanschör 15:30 PUSH

Daniel Kerscher (Trainer TSV Nördlingen): "Gegen Kirchanschöring treffen wir auf das nächste Top-Team der Liga. Wir haben im Hinspiel eine unserer schlechtesten Leistungen der Saison gezeigt. Lediglich Torhüter Daniel Martin hatte uns vor einer Niederlage durch starke Paraden gerettet. Hier haben wir also noch etwas gut zu machen. Interessant wird sicherlich auch das Aufeinandertreffen der beiden Top-Torjäger Kronbichler und Gruber." Personalien: Die Gastgeber können aus dem Vollen schöpfen. Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Mit Nördlingen erwartet uns eine extrem schwierige Auswärtsaufgabe. Sie verfügen über eine starke, robuste und körperlich präsente Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern. Da wird es darauf ankommen, dass wir dagegenhalten, uns wehren und vor allem ihre Offensive in den Griff bekommen. Trotz der weiten Auswärtsfahrt wollen wir den Aufwand, den wir am Ostermontag betreiben, mit mindestens einem Punkt belohnen.“ Personalien: Abgesehen von Elias Huber und Fabian Kühnel sind personell alle Mann an Bord.

Heute, 16:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II SV Erlbach SV Erlbach 16:00 PUSH

Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 II): "Mit Erlbach erwartet uns direkt das nächste Spitzenspiel. Das Hinspiel haben wir natürlich noch gut in Erinnerung - schließlich war es unsere erste Saisonniederlage. Entsprechend haben wir noch etwas gutzumachen. Trotzdem wissen wir, dass Erlbach zu den absoluten Topteams der Liga gehört, sowohl fußballerisch als auch kämpferisch. Das haben wir im Hinspiel deutlich zu spüren bekommen. Wir wollen den positiven Verlauf der vergangenen Wochen nun mitnehmen, sowohl mit als auch gegen den Ball ein gutes Spiel machen und alles daransetzen, die drei Punkte zu Hause zu behalten." Personalien: Im Vergleich zum letzten Duell gegen Türkspor Augsburg vermelden die Hausherren keinerlei personelle Veränderungen. Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Wir haben zuletzt sehr wichtige drei Punkte geholt und freuen uns jetzt auf das Topspiel bei den kleinen Löwen. Natürlich gehen wir mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf eher als Außenseiter in die Partie. Trotzdem glauben wir an unsere Chance. Wenn wir an unser Maximum kommen, ist dort aus meiner Sicht durchaus auch ein Auswärtspunkt möglich - genau das ist unser Ziel." Personalien: Die Gäste reisen mit Bestbesetzung nach München.

Heute, 16:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig FC Pipinsried Pipinsried 16:30 PUSH

Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Mit Pipinsried empfangen wir einen sehr spielstarken Gegner in Schwaig. Wir müssen in der Defensive sehr konzentriert und konsequent agieren. In der Offensive müssen wir noch gieriger und geradliniger spielen." Personalien: Florian Pflügler, Sebastian Hofmaier, Nerman Markic, Linus Hesch und Bilal Ibrahim stehen nicht zur Verfügung. Hinter dem Einsatz von Leon Roth steht noch ein Fragezeichen. Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): "Der nächste Dämpfer gegen Gundelfingen sollte jetzt wirklich jedem gezeigt haben, was uns aktuell einfach fehlt. Mit Schwaig kommt jetzt der nächste Aufsteiger, der eine echt solide Saison spielt und für jede Mannschaft unangenehm sein kann. Deshalb erwarten wir von unserer Mannschaft und von jedem einzelnen Spieler, dass erstmal die Basics auf den Platz kommen: Einsatz, Wille und füreinander da sein. Wenn wir das hinbekommen, können wir auch wieder positiv auf das Spiel schauen." Personalien: Jonas Lindner, Angelo Mayer und Kubilay Celik sind nicht mit von der Partie.

Die Unzufriedenheit ist ihm deutlich anzusehen: Roman Langer erwartet von seinen Pipinsriedern, dass sie die Grundtugenden des Fußballs wieder auf den Platz bringen - Tugenden, die bei der jüngsten Heimniederlage gegen Gundelfingen schmerzlich vermisst wurden. – Foto: Walter Brugger

Heute, 17:00 Uhr FC Gundelfingen Gundelfingen Türkgücü München Türkgücü Mün 17:00 live PUSH

Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Mit Türkgücü München erwartet uns ein Gegner, der aus meiner Sicht deutlich stärker ist, als es der aktuelle Tabellenstand vermuten lässt. Das haben auch die jüngsten Ergebnisse gezeigt, als sie gegen Topteams wie die Junglöwen oder Heimstetten lange sehr gut mitgehalten haben. Nichtsdestotrotz ist für uns klar, dass wir die drei Punkte in Gundelfingen behalten wollen.“ Personalien: Weiterhin ausfallen werden: David Anzenhofer, Nico Frisch, Mehmet Fidan sowie die beiden "Rotsünder" Yannick Maurer und Niklas Fink. Rainer Elfinger (sportlicher Leiter Türkgücü München): "Unterschiedlicher könnten die beiden Stimmungslagen nach dem Schlusspfiff des letzten Spieltags nicht sein. Während Gundelfingen, die eine sehr stabile Saison spielen, durch den Treffer in der Nachspielzeit den Sieg bejubeln durfte, mussten wir in der Schlussminute den gegnerischen Treffer zur Niederlage verdauen. Die Spiele werden nicht mehr, von daher müssen wir, trotz der nicht einfachen Auswärtsaufgabe, mit voller Entschlossenheit in das Spiel gehen, um etwas Zählbares mitzunehmen." Personalien: Die Gäste reisen personell unverändert nach Gundelfingen.

Dienstag

Morgen, 18:30 Uhr SV Heimstetten Heimstetten FC Deisenhofen Deisenhofen 18:30 PUSH