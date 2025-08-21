Keine Spur von Euphorie beim FC Unterföhring – Nächster Einsatz für Stijepic-Junior?

Unterföhring – Mit zuletzt zwei Siegen kommt der FC Unterföhring in der Landesliga so langsam in Fahrt, aber die Begeisterung hält sich bei Trainer Sebastian Fritz noch arg in Grenzen. Vor dem Gastspiel bei Eintracht Karlsfeld (Freitag, 20 Uhr) fordert er nun die Konstanz in den Leistungen, um sich dauerhaft in der Tabelle dauerhaft ganz oben festsetzen zu können. Das 4:1 zuletzt in Traunstein war schon ein Statement, aber es war erst der zweite Saisonsieg und sieben Punkte nach sieben Spielen zeugen noch nicht von den großen Heldentaten.

„Ich hoffe, dass wir jetzt die Lehrstunden hinter uns haben“, sagt Fritz. Unterföhring muss aus dem Stolperstart mitnehmen, dass man mit halber Kraft in dieser Liga keinen in Grund und Boden spielen kann. „Leistungen wie in Traunstein gehen nur mit 120 Prozent“, ist die Ansage des Trainers. Und er ist überzeugt, dass man mit drei Punkten aus Karlsfeld nach Hause fährt, wenn das eigene Potenzial ausgeschöpft wird. Fritz weiß auch, dass ein Sieg nicht alles ändert, aber schon eine kleine Siegesserie kann viel gerade rücken in dieser Gruppe, in der jeder jeden schlagen kann.

Grundsätzlich gibt es keine Gründe, die Startelf von der Traunstein-Gala zu ändern. Gezwungenermaßen wird es aber Veränderungen geben, weil Maick Antonio diesmal fehlt und auch bei Kevin Flesch der Verdacht auf einen Muskelfaserriss besteht. Noch härter hat es Anis Mulango erwischt, der schon länger Knieschmerzen hat und nun am Meniskus operiert werden muss. Für ihn ist damit das Fußballjahr 2025 damit beendet. In Karlsfeld ist dafür Schichtarbeiter Hendrik geiler wieder an Bord und wird mit ziemlicher Sicherheit in der Startelf stehen.

Sohn von Mijo Stijepic durfte schon Minuten in der Landesliga sammeln

Grundsätzlich sieht der Unterföhringer die Gefahr, dass die Gruppe der verfügbaren Spieler kleiner wird und sich das Team teilweise wieder von selbst aufstellt. Das ist dann wiederum eine Chance für Kicker, die man gar nicht auf der Liste hatte. So machte zuletzt gegen Wasserburg Ramon Dohmann aus der zweiten Mannschaft sein Debüt-Spiel in der Landesliga mit einem Kurzeinsatz. Einen ersten Einsatz in der Landesliga hatte auch schon als Joker Matej Stijepic, Sohn der Fußball-Legende Mijo Stijepic. Für ihn waren die 24 Minuten Landesliga der erste Einsatz im Herrenfußball überhaupt. Mit der Zunahme der Ausfälle dürfen diese jungen Kicker auf weitere Chancen hoffen.