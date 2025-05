Keine sportlichen Absteiger in der BL3? SV Höxter zieht sich zurück!

– Foto: Marcus Fischer

Am heutigen Freitag gab der SV Höxter seinen Rückzug bekannt. Der Verein rangiert auf Platz 12 der Tabelle und war nach früheren erfolgreichen Jahren in der Landesliga (2010-16) bis in die Kreisliga abgestürzt. Im Sommer 2020 gelang als damaliger A-Liga-Tabellenführer der abgebrochenen Corona-Saison die Rückkehr in den überkreislichen Fußball. Nun wird darunter wieder ein Schlussstrich gezogen.

>>> zur Tabelle der Bezirksliga 3 Der Staffelleiter hat die offizielle Tabelle der Bezirksliga 3 entsprechend korrigiert, dass nur noch zwei Mannschaften sportlich abstiegen. Aber kommt es tatsächlich zu sportlichen Absteigern? Nach FuPa-Informationen könnten weitere Mannschaften ihren Bezirksliga-Verzicht erklären!

Der Delbrücker SC ist bekanntlich aus der Westfalenliga abgestiegen. Viele junge Akteure aus der 2. Mannschaft, die aller Voraussicht nach auf einem einstelligen Tabellenplatz in der Bezirksliga 3 abschließt, sollen künftig den Landesliga-Kader bereichern. Ob dann noch die sportliche Qualität für eine Bezirksliga-Mannschaft aufrechterhalten werden kann, ist mehr als fraglich. Zumindest kursiert dieser mögliche Rückzug schon lange auf dem Flurfunk, den Delbrücks Geschäftsführer Frank Sundermeier nach Veröffentlichung dieses Berichts deutlich dementiert: "Die Gerüchte über unsere 2. Mannschaft kommen nicht von uns. Es gab nie die Überlegung, uns aus der Bezirksliga zurückzuziehen. Wir werden auch in der kommenden Saison mit einer guten und jungen Mannschaft an den Start gehen." Aktuelle Kellerkinder könnten kein Interesse am Ligaverbleib haben. Der FC Peckelsheim-Eissen-Löwen wäre aktuell durch den Rückzug des SV Höxter gerettet. Doch im Sommer gibt es einen großen Aderlass. Die beiden Leistungsträger mit der meisten Einsatzzeit Pascal Knoke (31 Tore) und Timo Koch verlassen u. a. den Verein Richtung Ligarivale SV Dringenberg. Die Rückzugsgedanken wurden am heutigen Abend auch in der Lokalpresse "Westfalen-Blatt" bestätigt.