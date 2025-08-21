Keine Sieger in Nordhessen – Bombenfund verhindert Spiel am Auestadion

Dörnberg nimmt den Punkt dankbar mit

Das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem FSV Wolfhagen und dem FSV Dörnberg endete vor 800 Zuschauern mit einem 2:2. Tjarde Bandowski brachte die Gastgeber zweimal in Führung (13., 37.), ehe Florian Müller (15.) und Melih Yilmaz (42.) jeweils postwendend ausglichen. Nach dem Seitenwechsel büßte die Partie an Tempo ein, einzig Malte Suntrup (65.) und Dörnbergs Max Scheuermann (79.) hatten noch die Chance auf den Siegtreffer.

Torloses Derby im Werra-Meißner-Kreis

Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach und der Lichtenauer FV trennten sich in einem umkämpften, aber fairen Derby 0:0. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, wobei die Gastgeber mehr Ballbesitz verbuchten, jedoch selten in Abschlussposition kamen. Lichtenau setzte über Konter vereinzelte Nadelstiche, scheiterte jedoch am Abschlussglück. Ein Chancenplus in Halbzeit zwei blieb für die SG ohne Ertrag, sodass am Ende ein gerechtes Unentschieden stand.

Erster Punkt für Vellmar

Aufsteiger SG Calden/Meimbressen und der OSC Vellmar lieferten sich ein Derby ohne spielerischen Glanz, das 1:1 endete. Nach torloser erster Hälfte brachte Jason Fynn Busch die Gastgeber in Führung (64.), ehe Kenan Sen nur drei Minuten später zum Ausgleich traf. In der Folge bestimmten viele Unterbrechungen und Zweikämpfe den Rhythmus, zwingende Chancen blieben Mangelware. Bombenfund verhindert Spiel in Kassel

Mi., 10.09.2025, 19:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen II TSV Wabern TSV Wabern 19:00 PUSH