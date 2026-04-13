Keine Sieger in Balzhausen und Krumbach Kellerduelle der Kreisliga enden mit Unentschieden +++ Türk Gücü Lauingen nimmt auch die Hürde Bubesheim von red · Heute, 18:33 Uhr · 0 Leser

Jürgen Litzel holte mit dem SSV Neumünster einen Punkt beim TSV Balzhausen. – Foto: Louis Steppe

Die abstiegsgefährdeten Teams in der Kreisliga West treten auf der Stelle. So endeten die beiden Kellerduelle zwischen dem TSV Balzhausen und SSV Neumünster-Unterschöneberg und zwischen Türkiyemspor Krumbach und der SSV Glött jeweils 1:1. Was am ehesten den Krumbachern nutzt, die ihr Polster auf die Abstiegszone wahrten. Im Titelrennen setzte Türk Gücü Lauingen mit dem 3:2-Sieg beim SC Bubesheim das nächste Ausrufezeichen.

Im Kellerduell zwischen dem TSV Balzhausen und dem SSV Neumünster-Unterschöneberg trennten sich beide Teams mit 1:1. Fabian Schrodi brachte den SSV in der 17. Minute nach einer cleveren Durchlassaktion von Pascal Schrodi in Führung. Balzhausen antwortete erst spät: Jonas Nießner erzielte in der 79. Minute den Ausgleich. Zuvor hatte Schrodi eine weitere Großchance für Neumünster vergeben.

Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 120





Im Stadion an der Kreppe setzte sich der TSV Ziemetshausen souverän mit 3:0 gegen die SpVgg Wiesenbach durch. Bereits vor Anpfiff musste Wiesenbach einen Rückschlag hinnehmen, als Kevin Lohr sich beim Aufwärmen verletzte. Kurz vor der Halbzeit brachte Jonas Seibold den TSV nach Vorarbeit von Julian Riederle in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Philipp Weber per Foulelfmeter auf 2:0, nachdem Lorik Mataj im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Nur zwei Minuten später traf Mataj selbst zum 3:0 – erneut vorbereitet von Riederle.

Schiedsrichter: Patrick Rossow (Neusäß) - Zuschauer: 250

Der TSV Offingen feierte beim SC Altenmünster einen klaren 3:0-Auswärtssieg. Dabei eröffnete Lukas Fischer in der 24. Minute nach Vorlage von Elias Kerker den Torreigen. Kurz nach der Pause erhöhte Maximilian Braun mit einem sehenswerten Distanzschuss auf 2:0. Der Schlusspunkt war ein Eigentor, als Stefan Karrer den Ball in der Schlussphase unglücklich ablenkte.

Schiedsrichter: Stefan Waschhauser (Kötz) - Zuschauer: 70

Glötts Keeper Dominik Trenker (links) und Krumbachs Ali Hasanca gaben im Kellerduell alles. – Foto: Benjamin Rößle

Zwischen Türkiyemspor Krumbach und dem SSV Glött entwickelte sich ein intensives Duell, das mit einem 1:1 endete. Der Ex-Glötter Antonio Pejic brachte Türkiyemspor früh in Führung (17.), doch Pius Galgenmüller glich in der 36. Minute per Kopf nach Flanke von Felix Kastner aus. In der Nachspielzeit sah Krumbachs Kürsat Yilmaz die Rote Karte.

Schiedsrichter: David Fischer (Oettingen i. Bay.) - Zuschauer: 90

Ein wahres Torfestival bot die Partie zwischen dem SV Neuburg/Kammel und dem FC Günzburg, die mit 3:3 endete. Emirhan Aglar brachte Günzburg früh in Führung (8.), doch Daniel Bobitiu drehte die Partie mit einem Doppelpack (29., 44.). Nach einem Eigentor von Neuburgs André Reisinger (57.) stand es wieder unentschieden. Sandro Kunisch brachte Neuburg erneut in Front, ehe ein weiteres Eigentor – diesmal durch Robin Mayer (83.) – den Endstand besiegelte.

Schiedsrichter: Michael Klinge (Binswangen) - Zuschauer: 80

Die TSG Thannhausen dominierte ihr Heimspiel gegen den SV Scheppach und gewann deutlich mit 4:1. Nach torloser erster Hälfte eröffnete Ahmet Cam in der 52. Minute den Torreigen, ehe Patrik Merkle nur eine Minute später nachlegte. Cam erhöhte in der 70. Minute auf 3:0. Samuel Cilek verkürzte dann in der 76. Minute für Scheppach, doch Merkle stellte in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her. Zudem sah der Thannhauser Andreas Beckmann spät eine Zeitstrafe.

Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 100