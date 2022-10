Keine Siege, keine Punkte: FC Werdorf im Alarmzustand Teaser KOL WEST: +++ Nach acht Spielen ohne Erfolgserlebnis brennt beim FC Werdorf der Baum. Wie will Trainer Manuel Jung die Mannschaft in die Erfolgsspur führen? +++

WERDORF - Was ist los beim FC Werdorf? Nach acht Spielen dümpelt die Elf von Spielertrainer Manuel Jung mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz in der Kreisoberliga herum. Der Fußball-Coach weiß, dass die Situation der Mannschaft alles andere als rosig ist. "Es sind verschiedene Faktoren bei uns, wie es halt immer so ist. Ich sag´s mal so: Zwei von den acht Spielen haben wir völlig zurecht verloren, weil wir schlecht waren." Harte Worte eines Tabellenletzten. Doch das ist für Jung nicht der einzige Grund: