Keine Siege für C-Junioren aus Kleve und Straelen C-Junioren-Niederrheinliga: Der 1. FC Kleve holt einen Punkt, der Nachwuchs des SV Straelen musste sich gegen Homberg geschlagen geben.

Der Fußball-Nachwuchs des 1. FC Kleve hat sich in der C-Junioren-Niederrheinliga einen Punkt gegen Tabellennachbar FSV Duisburg erspielt. Auf dem Kunstrasenplatz am Klever Bresserberg trennten sich beide Teams 1:1 (0:1). FC-Trainer Niko Hegemann sprach von einer gerechten Punkteteilung.

„Das war ein intensives, spannendes Spiel. Nachdem wir gut begonnen haben, hat der FSV bis zur Pause dominiert“, sagte Hegemann. In dieser Phase gingen die Gäste durch David Gref (27.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Ilyas Miri (38.) nach schöner Vorarbeit von Enes Beqiraj für den 1. FC Kleve aus. „Der Pass war super“, so Hegemann. „In der zweiten Hälfte war es dann ein offenes Spiel. Es ging im Prinzip die ganze Zeit hin und her. Beide Teams hätten noch ein Tor machen können.“ Durch das Remis rutschten die Klever vom dritten auf den vierten Platz ab.

SV Straelen gibt Führung aus der Hand

Die U15 des SV Straelen verlor beim VfB Homberg mit 1:2 (1:1). Bereits nach drei Minuten ging der SVS durch Nellio Fröse in Führung. Doch der Gastgeber aus Homberg schlug zu psychologisch ungünstigen Zeitpunkten zurück. Erst traf Devin Pieper (34.) kurz vor der Halbzeit zum 1:1, dann brachte Dldar Koti den VfB zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff in Führung. „Das war ein sehr zerfahrenes Spiel. Man hat uns die dreiwöchige Pause deutlich angemerkt“, sagte SVS-Trainer Yannik Nawrocki. Viele Abläufe hätten noch nicht gestimmt, so der Coach. „Das Spiel war dementsprechend von vielen langen Bällen geprägt, die wir zeitweise gut für uns nutzen konnten. Da Homberg in der zweiten Halbzeit überlegen war, muss man am Ende sagen, dass die Niederlage nicht komplett unverdient war“, sagte Yannik Nawrocki. Der SVS belegt derzeit Platz acht, der als letzter noch für eine mögliche Relegation qualifiziert.