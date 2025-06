»Keine Selbstverständlichkeit«: SSV Jahn bindet Schönfelder

„Oscar hatte einen wesentlichen Anteil an der erfolgreichen Drittliga-Saison 2023/24, musste aber nach einem guten Start beinahe die komplette ZweitligaSaison pausieren. Wir wollen den Weg mit ihm weitergehen, weil wir nach wie vor von seiner Leistungsfähigkeit und seinem Potenzial überzeugt sind“, wird Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, in einer entsprechenden Pressemitteilung zitiert. Weiter sagt er: „Wir sind froh, weiterhin mit Oscar planen zu können. Als technisch versierter und temporeicher Spieler, der zudem über ein gutes Spielverständnis verfügt, kann er uns definitiv weiterhelfen. Es gilt zusammen mit ihm nun fokussiert und kontinuierlich daran zu arbeiten, damit er nach seiner Verletzung stärker als zuvor zurückkommt.“



Oscar Schönfelder war im Sommer 2022 vom SV Werder Bremen zum SSV Jahn gekommen. Zunächst per Leihe, ehe er schließlich fest verpflichtet wurde. In der Saison 2023/24 absolvierte er 32 Spiele in der 3. Liga und war ein maßgeblicher Faktor für den Wiederaufstieg. In der abgelaufenen Runde kam er bis zu seiner Knieverletzung fünf Mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Der 24-Jährige selbst sagt zu seiner Vertragsverlängerung: „Es ehrt mich, weiter für den SSV Jahn spielen zu können. Nach meiner langen Pause ist es keine Selbstverständlichkeit, dieses Vertrauen und diese Wertschätzung vom Verein zu spüren. Ich werde alles geben, um es wieder mit Leistungen auf dem Platz zurückzuzahlen. Auf die kommenden Wochen und Monate freue ich mich extrem und möchte mithelfen, dass der SSV Jahn wieder eine erfolgreiche Saison spielt.“