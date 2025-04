"Keine Selbstverständlichkeit" - MSV-Coach von Fanansturm begeistert

"Wir wollen aufsteigen. Der Zeitpunkt ist da zweitrangig. Auch ob wir zuhause, auswärts oder auf der Couch unser Ziel erreichen ist mir egal", betont der 53-Jährige. Entsprechend gilt der Fokus auch nur dem nächsten Spiel. Damit sind die Duisburger bislang gut gefahren und sehen deshalb auch keinen Grund, an diesem Vorgehen etwas zu ändern. Auf die Tabelle schauen sie trotzdem und auch die Konkurrenz wird im Blick behalten.

Die U21 aus der Domstadt, für Hirsch eine der Spielstärksten Mannschaften in der Regionalliga, muss in Duisburg wohl ohne Fan-Unterstützung auskommen. Der FC hat sein gesamtes Kontingent nicht abgerufen, wodurch es dem MSV möglich war, alle 31.502 Plätze im Wedaustadion auf den Markt bringen zu können. Nach aktuellen Schätzungen werden am Sonntag rund 22.000 MSV-Fans im Stadion sein. "So ein Zuschauerzuspruch gegen eine Zweitvertretung ist keine Selbstverständlichkeit. Wir freuen uns darauf und auf das Spiel", sagt der Übungsleiter.

Der FC hat mit elf Siegen, sieben Unentschieden und zehn Niederlagen eine weitestgehend ausgeglichene Bilanz und in Summe 40 Punkte auf dem Konto. "Sie haben mit Marco Höger ihren Ankerspieler und um ihn herum viel Tempo. Zu diesem Zeitpunkt in der Saison ziehen sie zudem gerne schon den ein oder anderen U19-Spieler hoch und wir wissen auch nicht, ob eventuell Spieler zu dem Profis abgestellt werden", erläutert Hirsch. Unwägbarkeiten haben ihn bislang aber noch nie wirklich aus der Ruhe gebracht. Das wird auch am Sonntag nicht der Fall sein.