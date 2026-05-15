Keine Seebacher Kampfansage: »Absolut unrealistisch«

Die SpVgg Landshut (in blau) hat alle (Meister-)Trümpfe in der Hand – Foto: Michael Birkner

"Im Fußball ist grundsätzlich vieles möglich, aber dieses Szenario ist absolut unrealistisch. Wir werden zwar selbstverständlich alles daran setzen, das Spiel in Bad Abbach zu gewinnen, sind aber nicht so vermessen davon auszugehen, dass wir einen Kantersieg einfahren. Natürlich werden wir zwischendurch auch mal schauen, wie es in Landshut steht. Träumen tut bei uns aber niemand und wir freuen uns auf die Relegation. Wir sind als Dritter in die Winterpause gegangen und wenn jemand vor ein paar Monaten vorhergesagt hätte, dass wir am letzten Spieltag noch eine Meisterschaftschance haben, wäre derjenige wohl belächelt worden. Was die Mannschaft im Frühjahr geleistet hat, ist großartig", gibt Seebachs Coach Wolfgang Beller zu Protokoll. Beim TSV Bad Abbach müssen die Gäste ohne Alexander Heindl und Jonas Brunner auskommen.

Morgen, 14:00 Uhr FC Teisbach Teisbach FC Kosova Regensburg FC Kosova 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr FC Dingolfing Dingolfing FC Tegernheim Tegernheim 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr TB 03 Roding TB Roding TSV Bogen Bogen 14:00 PUSH

Die SpVgg Landshut plagen vor dem großen Finale ein paar personelle Sorgen. Abwehrchef Maximilian Zischler ist rotgesperrt, zudem fehlt mit Marcus Plomer eine weitere wichtige Defensivstütze. Beim erkrankten Dominik Past stehen die Zeichen auf Ausfall und auch Johannes Böhm, der beim Auswärtserfolg bei Kosova Regensburg bereits vor der Pause vom Feld musste, steht wegen einer Knieblessur auf der Kippe. Kapitän Alexander Hagl ist ohnehin seit Wochen lädiert und kommt aktuell nur für Teileinsätze in Frage. "Mit Lam kommt ein starkes Team zu uns im Stadion, gegen das wir eine Top-Leistung brauchen werden. Die Mannschaft ist aber motiviert und wird ein letztes Mal alles reinwerfen", verspricht Landshuts Spielercoach Sebastian Maier.Ob die"Osserbuam" zum Partycrasher werden können, ist aufgrund der vielversprechenden Ausgangsposition für die "Spiele" mehr als fraglich, zumal auch die Gäste ein paar Probleme haben. Neben Langzeitausfall Simon Loderbauer muss auch Vaclav Uzlik ersetzt werden. Ausnahmetalent Markus Koller und David Iglhaut werden vermutlich für die U19 - die sich für die Endrunde des Verbandspokals in Neumarkt qualifiziert hat - abgestellt. Ein dickes Fragezeichen steht außerdem noch hinter dem Mitwirken von Niklas Maimer. "Die ganzen Konstellationen spielen für uns keine Rolle, zumal sich Landshut das nicht mehr nehmen lassen wird. Wir wollen nochmal ein gutes Auswärtsspiel machen und es wäre eine tolle Sache, wenn wir eine sehr starke Saison mit etwas Zählbarem im Gepäck abschließen könnten", sagt Lams Coach Lorenz Kowalski.Die restlichen Paarungen des 34. Spieltags: