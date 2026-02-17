Keine Schwarmflucht: Vier Bienen bleiben ihrem Stock treu

– Foto: SV Holthausen-Biene

Der SV Holthausen Biene setzt für die Saison 2026/27 auf Kontinuität: Mit Philipp Elfert, David Elfert, Christopher Schmitz und Justin Schallock bleiben vier erfahrene Spieler dem Verein erhalten und bilden weiterhin wichtige Säulen im Kader.

Mit Philipp Elfert bleibt ein zentraler Mittelfeldspieler Teil des Teams, der bereits von 2013 bis 2015 sowie seit 2024 für den SV Holthausen Biene aktiv ist. In seiner bisherigen Laufbahn kommt er auf 359 Spiele, 32 Tore und 20 Assists.

Christopher Schmitz bleibt ebenfalls am Biener Busch. Seit 2020 gehört er zur Mannschaft und bringt es bislang auf 214 Spiele, 95 Tore und 32 Assists im Herrenbereich.

Auch David Elfert hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Er steht seit 2017 im Kader und hat sich mit mehr als 215 Einsätzen, 57 Toren und 60 Assists als Stammspieler etabliert.

Mit den Verlängerungen von Philipp Elfert, David Elfert, Christopher Schmitz und Justin Schallock setzt der SV Holthausen Biene für die Saison 2026/27 auf Kontinuität und hält vier wichtige Bausteine im Kader.

Komplettiert wird das Quartett durch Justin Schallock, der seit 2024 für den SV Holthausen Biene spielt. Der Offensivspieler sammelte unter anderem beim SV Meppen Erfahrung und weist aktuell 130 Spiele, 35 Tore und 7 Assists auf.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________