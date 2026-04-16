Keine Schützenhilfe für den TSV Kottern

So hatten sich die Kicker des FC Gundelfingen den Auftritt beim FC Ismaning nicht vorgestellt. Durch zwei Patzer gerieten die Grün-Weißen in Rückstand und verloren letztlich mit 1:2. Die Partie war noch keine zwei Minuten alt, da lag der Ball zum ersten Mal im Gundelfinger Netz. Philip Kuhn kam unverhofft frei den Ball in den Lauf gelegt. FCG-Keeper Tobias Werdich eilte noch aus seinem Tor, kam aber für den Zweikampf zu spät, danach kamen die Rettungsversuche von Leon Sailer und Dario Nikolic zu spät – und nach vier Partien ohne Gegentor war die erste FCG-Serie geknackt. Und noch einmal hatten die Grün-Weißen das Nachsehen, kurz vor der Halbzeit war Leon Sailer der Ball unter der Sohle durchgerutscht und Vito Liuzza ließ sich diese Chance nicht entgehen. Zwischen den beiden Treffern war der FCG sicherlich nicht schlechter, allerdings fehlte die Torgefahr.

Die zeigten die noch um den Klassenerhalt kämpfenden Ismaninger, die auch nach dem Seitenwechsel um ein Haar einen Blitzstart hingelegt hätten. Doch dieses Mal visierte Philip Kuhn nur die Latte des Gundelfinger Gehäuses an (47.). Solche Chancen hatten die Grün-Weißen nicht, trotzdem wurden die Schlusssekunden noch einmal spannend. Nach einer Ecke von Jeremias Seibold hatte der Ismaninger Fabian Streibl den Ball per Kopf ins eigene Netz abgefälscht – 2:1. Danach stürmte sogar Keeper Werdich noch mit, doch erfolgreich war diese Offensive nicht.

Schiedsrichter: Luca Schultze (München) - Zuschauer: 80