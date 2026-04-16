Keine Schützenhilfe für den TSV Kottern

Der TSV Kottern sammelt im Abstiegskampf der Bayernliga Süd weiter Punkt um Punkt. Im Nachholspiel beim TuS Geretsried gelang noch der späte Ausgleich zum 1:1. Trotzdem ist der Abstand zum rettenden Ufer angewachsen, weil der direkte Konkurrent FC Ismaning mit 2:1 gegen den FC Gundelfingen gewann.
So hatten sich die Kicker des FC Gundelfingen den Auftritt beim FC Ismaning nicht vorgestellt. Durch zwei Patzer gerieten die Grün-Weißen in Rückstand und verloren letztlich mit 1:2. Die Partie war noch keine zwei Minuten alt, da lag der Ball zum ersten Mal im Gundelfinger Netz. Philip Kuhn kam unverhofft frei den Ball in den Lauf gelegt. FCG-Keeper Tobias Werdich eilte noch aus seinem Tor, kam aber für den Zweikampf zu spät, danach kamen die Rettungsversuche von Leon Sailer und Dario Nikolic zu spät – und nach vier Partien ohne Gegentor war die erste FCG-Serie geknackt. Und noch einmal hatten die Grün-Weißen das Nachsehen, kurz vor der Halbzeit war Leon Sailer der Ball unter der Sohle durchgerutscht und Vito Liuzza ließ sich diese Chance nicht entgehen. Zwischen den beiden Treffern war der FCG sicherlich nicht schlechter, allerdings fehlte die Torgefahr.
Die zeigten die noch um den Klassenerhalt kämpfenden Ismaninger, die auch nach dem Seitenwechsel um ein Haar einen Blitzstart hingelegt hätten. Doch dieses Mal visierte Philip Kuhn nur die Latte des Gundelfinger Gehäuses an (47.). Solche Chancen hatten die Grün-Weißen nicht, trotzdem wurden die Schlusssekunden noch einmal spannend. Nach einer Ecke von Jeremias Seibold hatte der Ismaninger Fabian Streibl den Ball per Kopf ins eigene Netz abgefälscht – 2:1. Danach stürmte sogar Keeper Werdich noch mit, doch erfolgreich war diese Offensive nicht.
Schiedsrichter: Luca Schultze (München) - Zuschauer: 80
„Es ist beeindruckend, wie sich die Mannschaft gegen die drohende Relegation wehrt“, lobt Trainer Andreas Maier die Kicker des TSV Kottern. Beim TuS Geretsried nahmen die Oberallgäuer mit dem 1:1 einen letztlich verdienten Punkt mit.
Die Taktik, Geretsried kommen zu lassen, ging eine halbe Stunde lang auf. Dann brachte ein Fehler bei einem Freistoß aber das 1:0, das der freistehende Adrian Hofherr per Kopf erzielte. Praktisch im Gegenzug lag der Ausgleich, aber beim Schuss von Matthias Jocham sprang der Ball vom Innenpfosten wieder zurück ins Feld (34.). In der zweiten Hälfte zeigte Kottern eine starke Kampfleistung und erarbeitete sich gute Chancen. Eine nutzten sie kurz vor Schluss, als Kapitän Jocham eine Hereingabe zum 1:1 verwertete.
Kotterns Trainer Maier lobte insbesondere den Auftritt nach der Pause: „Da haben wir eine super Leistung gezeigt, was Wille, Leidenschaft und Intensität angeht und uns mit dem Tor belohnt. Es waren sogar Chancen für den Sieg da. Den Punkt nehmen wir gegen starke Geretsrieder mit.“
'Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Adrian Hofherr (32.), 1:1 Matthias Jocham (88.)