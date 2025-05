Keine Schönspielerei in der Crunchtime

Fußball-Bezirksligist TSV Zorneding empfängt am Sonntag den TuS Holzkirchen zum Platztausch-Duell im Tabellenkeller.

Einen Punkt Rückstand zählt der TSV Zorneding (12.) aktuell auf den rettenden elften Tabellenrang. Noch befindet sich die Mannschaft von Sascha Bergmann auf einem Relegationsplatz. Am Sonntag (13.30 Uhr) kann sich dies endlich ändern. Bei einem Heimsieg im Duell mit dem TuS Holzkirchen (10.) würden die Zornedinger den direkten Konkurrenten überholen.

„Jetzt kommt es einfach darauf an. Wir sind in der Crunchtime. Es wird nicht darum gehen, schönen Fußball zu spielen. Es wird einzig und allein darum gehen, das Spiel zu gewinnen“, macht Bergmann deutlich. Am vergangenen Wochenende verschafften sich die Zornedinger eine gute Ausgangslage im Rennen um den Klassenerhalt. Dank des 4:0-Erfolgs in Siegsdorf hat die Bergmann-Elf den Verbleib in der Bezirksliga zwei Spieltage vor Saisonende in der eigenen Hand. „Holzkirchen wollte sicher nicht dort unten reinrutschen. Es wird nun ein heißes Spiel bei uns im Sportpark. Wir freuen uns darauf“, so Bergmann, der am Sonntag auf Matthias Schuster verzichten muss. „Er hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und ist erstmal raus.“

Schuster raus, Knöcklein und Lentner rein

Stattdessen stehen Tobais Knöcklein und Tobias Lentner wieder zur Verfügung. „Holzkirchen ist eine taktisch und spielerisch versierte Mannschaft. Sie finden gute Lösungen mit Ball, agieren aber auch sehr physisch und aggressiv. Da müssen wir dagegenhalten“, so der Trainer des TSV, der sich von der zurückliegenden Trainingswoche begeistert zeigte. „Wir hatten nicht nur eine gute Stimmung in den Einheiten, sondern auch hohes Tempo. Ich habe bei den Jungs den vollen Fokus auf die Partie am Sonntag erkennen können“, sieht Bergmann Zorneding gerüstet für den Abstiegskrimi gegen den TuS.