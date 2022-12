'Keine Schneeballschlacht' in Westerhausen: Plauen-Heimspiel fällt aus Oberliga Süd +++ SV Westerhausen muss Begegnung gegen den VFC absagen

Die Bilder gingen am vergangenen Wochenende durch die sozialen Medien: Während viele Partien der Oberliga Süd der Witterung zum Opfer fielen, empfing der VFC Plauen den VfB Krieschow (2:2) auf einer dicken Schneeschicht. Selbes Schicksal teilte der SV Westerhausen, der in Auerbach unter schwierigen Witterungsbedingungen und Platzverhältnissen angetreten ist. Beide Oberligisten sind am 16. Spieltag allerdings zum Zuschauen gezwungen.