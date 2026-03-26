Keine Scheu vor der Oberliga

Tim-Sebastian Buchheister (blau-gelb) kehrt am Samstag in den Mühlhausener Kader zurück. – Foto: Foto Pfeifer

Zweiter, Fünfter, Dritter und in diesem Zuge auch ein Badisches Pokalfinale erreicht – der 1.FC Mühlhausen gehört mittlerweile regelmäßig zur Spitzengruppe der Verbandsliga. Diese Runde scheint die Zeit aber reif zu sein für den ganz großen Wurf.

"Die Ausgangsposition ist hervorragend und wir wissen, dass wir sehr schwer zu schlagen sind, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bekommen", sagt Steffen Kretz. Der FCM-Trainer sprüht genau die richtige Portion Selbstvertrauen aus und findet die passende Balance zwischen Optimismus und Realismus. Er sagt weiter: "Bislang sind wir sehr gut damit gefahren, die Konzentration auf uns zu legen, denn das hat uns in diese Ausgangsposition gebracht." Als Spitzenreiter mit vier Punkten Vorsprung auf den härtesten Verfolger hat Mühlhausen quasi eine Niederlage frei und wäre immer noch Erster, egal was die Konkurrenz macht.

Ein weiterer Grund warum es dieses Jahr klappen könnte mit der Meisterschaft, ist der unmittelbar zurückliegende 1:0-Sieg in Zuzenhausen. "Das sagt man wirklich oft nach solchen Spielen", schmunzelt Kretz angesprochen auf die von vielen Zuschauern in Zuzenhausen getätigte Aussage, dass der Meister wird, der solche Partien für sich entscheidet. Der 1:0-Siegtreffer gelang nämlich in der Schlussminute nach einer intensiven Begegnung, die durchaus auch Zuze für sich hätte entscheiden können. "Wir wollten es aber unbedingt", erläutert der FCM-Coach und ist sich sicher, "dass wir es erzwungen haben, auch wenn bei einem so späten Siegtreffer immer ein bisschen Glück dazugehört."