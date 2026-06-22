Keine Relegation: Wenig bekannte Regel entscheidet über den Aufstieg

Warum der DTV aufsteigen darf. – Foto: Roberto Parolari

Die Verantwortlichen des Fußballkreises Duisburg-Dinslaken-Mülheim haben am Wochenende einige Extrarunden drehen müssen, denn ein Rückzug zum Stichtag am 20. Juni hat eine Kettenreaktion ausgelöst - und zunächst zu einer fehlerhaften Entscheidung geführt. Ein benachteiligter Verein hatte anschließend noch auf eine Wende gehofft, doch der Kreis hat inzwischen klargestellt, dass ihm kein Ermessensspielraum bleibt. Das ist passiert.

Gelb-Weiß Hamborn, als Tabellenzehnter der Kreisliga A, Gruppe 2, eigentlich sicher gerettet, hat am Samstag, 20. Juni, seinen Rückzug kommuniziert. Dieses Datum ist entscheidend, weil Rückzüge bis einschließlich 20. Juni noch der alten Saison zugerechnet werden. Hamborn gilt damit nachträglich als Absteiger der Saison 2025/26.

Der FuPa-Redaktion war bereits am Samstag klar, dass in diesem Fall eine Sonderregel der Spielordnung des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) greifen würde. Deshalb hatte FuPa Niederrhein in der ersten Meldung zum Rückzug Hamborns auch keine neue Relegation um den Aufstieg in die Kreisliga A thematisiert.

Eine solche Relegation war bereits zuvor vorgesehen gewesen, falls Viktoria Buchholz in der Relegation den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft hätte. Buchholz stieg jedoch gegen den Rees-Bocholter Vertreter SV Friedrichsfeld ab, weshalb die Spiele mangels eines freien Platzes zunächst abgesagt worden waren.

Im Zuge der Recherche zu möglichen Rückzügen aus der Regionalliga West war diese Redaktion bereits vor Monaten auf Paragraf 52 der WDFV-Spielordnung aufmerksam geworden. In Absatz 5 heißt es:

"(5) Mannschaften, die nicht sportliche Absteiger waren und die nach Ablauf des letzten angesetzten Punktespieltages, aber spätestens am 20.06. des jeweils aktuellen Spieljahres vom Spielbetrieb zurückgezogen und somit für die neue Spielzeit in dieser Klasse nicht mehr gemeldet werden, gelten nachträglich als Absteiger und verringern die Zahl der Absteiger entsprechend. Sie können in der neuen Spielzeit nur in der nächsttieferen Spielklasse am Spielbetrieb teilnehmen. Sollten diese Mannschaften nicht für die neue Spielzeit gemeldet werden, so können sie in einer späteren Spielzeit nur in der untersten Spielklasse ihres Kreises am Spielbetrieb teilnehmen. Durch einen solchen Rückzug ausgelöste Entscheidungsspiele entfallen und werden durch eine Quotientenregelung gemäß § 41 Abs. 2a Buchstabe b ersetzt."

Für den konkreten Fall bedeutet das: Weil Gelb-Weiß Hamborn nach dem letzten Spieltag am 7. Juni, aber spätestens zum Stichtag am 20. Juni zurückgezogen hat, darf der zusätzliche Aufsteiger nicht in Entscheidungsspielen ermittelt werden. Stattdessen entscheidet die Quotientenregelung - und dort liegt Dümpten vor Beeckerwerth. Der DTV steigt deshalb in die Kreisliga A auf.

Dem Fußballkreis war zuvor ein Fehler unterlaufen, als die Relegationsspiele der beiden Vizemeister angesetzt wurden. Das bestätigten die Verantwortlichen am Sonntagvormittag im Gespräch mit der FuPa-Redaktion.

Beeckerwerth bittet um erneute Prüfung

Dass mit diesem Ausgang nicht alle Beteiligten einverstanden sind, liegt auf der Hand. In den sozialen Medien gab es deutliche Kritik an der Entscheidung. Die Anwendung der Quotientenregelung entspricht allerdings der geltenden Spielordnung und hat einen nachvollziehbaren Hintergrund: Nach dem Saisonende befinden sich viele Mannschaften bereits in der Sommerpause oder auf Mannschaftsfahrt. Weil kurzfristige Ansetzungen in der Vergangenheit wiederholt zu Problemen geführt haben, wurde mit der Quotientenregelung ein verbindlicher Rahmen geschaffen.

Beeckerwerth hat somit keine Möglichkeit mehr, den Aufstieg auf dem Platz zu erreichen. Der Verein brachte seine Enttäuschung in einer Stellungnahme zum Ausdruck: "Die kurzfristige Absetzung der Entscheidungsspiele hat bei uns – wie auch bei vielen Mitgliedern, Spielern und Unterstützern – Fragen aufgeworfen. Nach intensiver Prüfung der zugrunde liegenden Regelungen haben wir den Verband um eine erneute Überprüfung sowie um eine konkrete rechtliche Stellungnahme gebeten. Aus unserer Sicht bestehen insbesondere Fragen hinsichtlich der Anwendung der Quotientenregelung und deren rechtlicher Grundlage im vorliegenden Fall. Diese Punkte möchten wir im konstruktiven Austausch sachlich klären. Für uns stehen Fairness, Transparenz und eine sportlich nachvollziehbare Lösung im Vordergrund. Wir werden über weitere Entwicklungen informieren, sobald uns neue Informationen vorliegen. Vielen Dank an alle Mitglieder, Spieler, Fans und Unterstützer für den Rückhalt und die zahlreichen Nachrichten."

Fußballkreis entschuldigt sich für den Fehler Der Frust des SV Beeckerwerth ist nachvollziehbar, ebenso die Bitte um eine genaue rechtliche Prüfung. Der Fußballkreis reagierte noch in der Nacht zum Montag und stellte klar: „Wir möchten eine Korrektur zu unserem veröffentlichten Beitrag zur Aufstiegsregelung vornehmen. Nach den Bestimmungen der geltenden WDFV-Satzung wird der Aufsteiger in diesem Fall anhand der Quotientenregelung ermittelt. Dem KFA ist hierbei kein Ermessens- oder Entscheidungsspielraum für eine abweichende Regelung gegeben. Entsprechend steigt die 1. Mannschaft des Dümptener TV in die Kreisliga A auf. Für die zuvor veröffentlichte fehlerhafte Information bitten wir um Entschuldigung und danken allen Beteiligten für ihr Verständnis.“ Entscheidend ist die Hervorhebung des fehlenden Ermessensspielraums. Die Spielordnung schreibt die Quotientenregelung verbindlich vor - selbst wenn diese Bestimmung zuvor nur wenige Beteiligte auf dem Schirm hatten.

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