Keine Relegation, kein Aufstieg, keine GmbH: Was steckt hinter dem Verzicht von Alemannia Aachen?

Wohin führt der Weg der Alemannia-Fußballfrauen? In die Regionalliga erst einmal nicht, auch wenn es sportlich möglich gewesen wäre. – Foto: Jérôme Gras

Frauen- und Mädchenfußball: Alemannia Aachen hatte die Chance, in die Regionalliga aufzusteigen. Der Verein verzichtete darauf und will das Team in der Mittelrheinliga weiterentwickeln. Hinter den Kulissen gab es während der Saison einige Störgeräusche. Die Aufnahme in die GmbH ist kein Thema mehr.

Rund 30 Stunden nach dem letzten Auswärtssieg war das Gegenteil beschlossen. Bei einer internen Sitzung fiel montags die Entscheidung, dass Alemannia auf die Relegation verzichtet. Ein Statement mit offizieller Begründung wurde am folgenden Mittwoch veröffentlicht. Darin heißt es, die Entscheidung sei den Verantwortlichen, dem Trainerteam und den Spielerinnen keineswegs leichtgefallen. Bei einer Analyse habe sich jedoch herausgestellt, „dass die Damenabteilung aktuell noch nicht über die notwendigen Rahmenbedingungen verfügt, um einen Aufstieg nachhaltig und verantwortungsvoll umzusetzen“. Hinzu komme, dass die in Teilen noch sehr junge Mannschaft von einem weiteren Jahr in der Mittelrheinliga profitieren dürfte. Die individuelle Entwicklung, die sportliche Ausbildung sowie die Freude am Fußball sollten weiterhin im Mittelpunkt stehen.

Die Mittelrheinligasaison war dann doch mit dem letzten Spieltag schon vorbei. Denn die erste Frauenfußballmannschaft von Alemannia Aachen hat trotz ihres zweiten Tabellenplatzes auf die Relegation um den Aufstieg in die Regionalliga verzichtet. In einem Bericht auf der Alemannia-Website über das letzte Match der Spielzeit, das in Homburg-Bröltal 2:1 gewonnen wurde, heißt es am Ende: „Nun richtet sich der Fokus auf die Relegation. In den kommenden zwei Wochen kämpfen die Kaiserstädterinnen in einem Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die Regionalliga West. Die Mannschaft will die gute Saison bestätigen und sich den Sprung in die höhere Spielklasse sichern.“ So steht es aktuell immer noch da. Gekommen ist es aber anders.

Bei der Sitzung nach dem letzten Spiel hatte das Trainerteam sich zunächst für die Teilnahme an der Relegation ausgesprochen. Im weiteren Verlauf der Diskussion hatten Abteilungsleitung, Trainer und Spielerinnen dann aber mehrheitlich die Entscheidung getroffen, darauf zu verzichten. Wohl auch deswegen, weil es in der kommenden Saison schwierig geworden wäre, in der Regionalliga eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzubieten.

Nach Informationen unserer Zeitung ist es tatsächlich so, dass viele der Spielerinnen gut mit der Entscheidung leben können. Einige andere hatten aber auf den Aufstieg gehofft und wollten in den beiden Relegationsspielen alles in die Waagschale werfen, um am 21. Juni den Sprung in die Regionalliga zu feiern. Dafür spielt die Alemannia nun an diesem Datum (13.30 Uhr, Sportplatz Siegelallee) das Kreispokalendspiel beim Mittelrheinliga-Aufsteiger Burtscheider TV.

Zweifelsohne hat Alemannia Aachen im ersten Jahr nach dem Abstieg aus der Regionalliga in der vergangenen Saison eine sehr gute Spielzeit in der Mittelrheinliga absolviert und hinter Aufsteiger Südwest Köln verdient den zweiten Platz erreicht. Allerdings steht schon länger fest, dass einige Spielerinnen den Verein verlassen werden. Zum Beispiel die beiden starken Zwillinge Larissa und Sophie von der Eltz, deren berufliche und sportliche Zukunft nach Auskunft des Abteilungsvorstands in den USA liegt.

Ärger mit Co-Trainer Krupp

Neben dem sich abzeichnenden größeren personellen Umbruch gab es nach dem Jahreswechsel bei der Alemannia sowohl im Seniorinnen-, als auch im Jugendbereich einige Störgeräusche sowie zwischenmenschliche Probleme. Bei der ersten Damenmannschaft zeigten sie sich darin, dass Jörg Krupp von einem Tag auf den anderen nicht mehr Assistent von Chefcoach Gökhan Demirci war.

Der Übungsleiter, der in diesem Monat den Lehrgang zur B-Lizenz begonnen hat, hatte sich nach seinen Aussagen mit Abteilungsleiterin Gerti Minartz und dem neuen Koordinator für die Seniorinnen, Mark Kirby, überworfen. Wie Krupp erzählt, war die Situation „nach dem Spiel in Menden eskaliert“. Die Alemannia hatte dort 1:0 gewonnen. In einem Gespräch zwischen Kirby, Minartz und Krupp sei ihm als Co-Trainer mitgeteilt worden, dass sein zum 30. Juni auslaufender Vertrag nicht verlängert werde. Die Gründe dafür lägen im menschlichen Bereich. An seiner fachlichen Leistung, so Krupp, sei nicht gezweifelt worden.

„Für mich war das ein Vertrauensbruch. Deswegen habe ich um meine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten“, erklärt Krupp. Unter diesen Umständen empfand er eine weitere Zusammenarbeit als unmöglich, obwohl es seiner Meinung nach im Trainerteam mit Gökhan Demirci und Torwartcoach Paul Eckerl sehr gut funktioniert habe. „Ich war von der Kehrtwende völlig überrascht, denn drei bis vier Wochen zuvor schien noch ganz klar zu sein, dass es mit mir und unserem Trainerteam in der nächsten Saison weitergehen sollte“, sagt Krupp. In der kommenden Saison trainiert er die Frauen-Bezirksligamannschaft des FC Eschweiler. Dessen bisheriger Trainer Friedrich Smolarski wird gemeinsam mit Patrick Kruber zu seinem Assistenzteam gehören.

Jörg Krupp ist nicht der einzige Trainer, der während der Saison bei der Alemannia aus dem Amt schied. Bei den U17-Juniorinnen, die als Aufsteiger in der Regionalliga West nicht mithalten konnten und mit nur fünf Punkten aus 22 Spielen wieder sang- und klanglos abgestiegen sind, gingen Christoph Bohnen (früher Deutschländer) und Sven Süßmilch bereits im Februar von Bord.

„Plötzlich und unerwartet“

Für Christoph Bohnen, der nicht nur die U17 coachte, sondern auch Jugendleiter für den Mädchenbereich war, kam die Ansage im Frühjahr, dass er sofort gehen sollte, „plötzlich und unerwartet“. Nach einem Testspiel in der Winterpause und noch vor dem Start in die Rückrunde habe Abteilungsleiterin Gerti Minartz ihn in einer internen Sitzung gebeten, von seinen Ämtern als Trainer und Jugendleiter zurückzutreten, erzählt Bohnen. Das wäre für ihn besser, als wenn ihm gekündigt würde. Ein genauer Grund sei ihm nicht genannt worden. Für Bohnen ist klar, dass die Alemannia sich da schon mit dem neuen Trainer Oliver Berrer und den neuen Verantwortlichen im Mädchen-Jugendbereich einig war. Der Abteilungsvorstand der Alemannia möchte sich zu den Trennungen von Christoph Bohnen und Jörg Krupp nicht äußern.

Laut Bohnen sind einige Spielerinnen nach der Freistellung von ihm nicht mehr zum Training und zum Spiel gekommen. Zur neuen Saison wechseln einige Spielerinnen unter anderem zu Borussia Mönchengladbach und zum SC Selfkant, wo Bohnen demnächst eine tragende Rolle spielen wird.

Nachdem Bohnen bei der Alemannia beurlaubt war, quittierte sein Trainerkollege für die U17, Sven Süßmilch, wenig später seinen Dienst als Coach. „Es ist enttäuschend, wie es gelaufen ist“, sagt Süßmilch. „Man spürte interne Querelen und für mich war völlig unklar, wie es weitergehen sollte. Alles war unorganisiert. Ich hätte nicht allein weitergemacht.“ Für die Spielerinnen habe es ihm sehr leidgetan. Kurz nachdem Süßmilch dann von sich aus gegangen war, übernahm Oliver Berrer die Mannschaft. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga wird die U17-Mannschaft nächstes Jahr in der Mittelrheinliga spielen. Die zweite Seniorenmannschaft ist indes von der Landesliga in die Bezirksliga abgestiegen. Die Option, mit der ersten Mannschaft in die Regionalliga aufzusteigen und da auf Ex-Nationalspielerin und Olympiasiegerin Alexandra Popp bei Borussia Dortmund zu treffen, hat der Verein nicht genutzt. Vor dem Hintergrund, dass es im Frauenfußball ab 2027/28 eine 3. Liga geben wird, bedeutet das, dass die Alemannia, wenn sie in der nächsten Spielzeit nicht in die Regionalliga aufsteigt, dann nur noch Fünftligist wäre.

Erstaunlich ist zudem eine andere Entwicklung: Vor genau einem Jahr hatte die Frauenfußballabteilung auf der Jahreshauptversammlung der Alemannia beantragt, die erste und zweite Mannschaft sowie das U17-Team in die GmbH aufzunehmen. Die Vereinsmitglieder lehnten das ab. Bei der Jahreshauptversammlung vor wenigen Tagen ging es um dieses Thema gar nicht mehr. Es gab auch keinen Antrag mehr dazu. Obwohl es vor einem Jahr vom Vorstand der Alemannia hieß, dass man die Entwicklung und Aufwertung des Frauen- und Mädchenfußballs innerhalb des Vereins vorantreiben wolle und der Abteilungsvorstand sowie einzelne Spielerinnen sich in der Öffentlichkeit kritisch und sehr enttäuscht über die Entscheidung der Mitglieder geäußert hatten.

Im vereinseigenen Bericht über die Jahreshauptversammlung schreibt die Alemannia, dass die Abteilung Frauen- und Mädchenfußball sich Zeit nehmen wolle, um ihre Strukturen weiter zu professionalisieren. Ziel sei es, demnächst wieder eine Mannschaft in der Regionalliga zu stellen. Konkreter werden die nächsten Schritte nicht benannt.

Knappe Antworten

Auf die Frage unserer Zeitung, warum der Antrag zur Aufnahme in die GmbH nicht erneut gestellt wurde, heißt es vom Abteilungsvorstand kurz und knapp: „Ein Antrag ist nicht notwendig, um zusammenzuarbeiten.“ Und auf die Frage, wie sich die Abteilung mit dem Vorstand von Alemannia Aachen über die Gestaltung der Zukunft verständigt habe und ob die Aufnahme in die GmbH noch ein Ziel sei, lautet die noch kürzere Antwort: „Wir sind im Austausch.“

Die erste Frauenmannschaft des SC Selfkant hat im entscheidenden letzten Spiel der Saison den Konkurrenten VfL Kommern mit 2:1 geschlagen und damit den Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga perfekt gemacht. Das goldene Tor zum Aufstieg der Mannschaft von Trainer Alexander Kluttig erzielte Kim Dahlmanns in der dritten Minute der Nachspielzeit. Damit ist die Rückkehr der vor einem Jahr abgestiegenen Selfkanterinnen auf Anhieb gelungen.

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