Keine Relegation im Kreis Darmstadt

Der Tabellenzweite der B-Liga SG Modau II (weiße Trikots) steigt ohne Relegation direkt auf. – Foto: Eckhard Czok

Südhessen. Es hat sich bereits seit einigen Wochen abgezeichnet, dass es wie schon in der vergangenen Saison auch in diesem Jahr keine Relegationsspiele im Kreis Darmstadt geben wird. Das hat damit zu tun, dass in der Kreisliga A eine Klassenstärke von 16 Mannschaften festgeschrieben ist. Durch den Rückzug des SV Weiterstadt gleich zu Beginn der Saison reduzierte sich die Stärke der A-Liga auf nur noch 15 Teams. Zudem steigt aus der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau höchstens eine Mannschaft in die A-Liga Darmstadt ab.

So wird am Saisonende die Klassenstärke weiter bei Zahl 15 liegen. Sollte die TSG Messel in der Kreisoberliga die Klasse doch noch halten, wäre die A-Liga gar nur 14 Teams stark. Aus diesem Grund entfällt die Relegation zwischen A- und B-Liga Darmstadt – was bedeutet, dass auch der Tabellenzweite der B-Liga, die SG Modau II, in die Kreisliga A aufsteigt.