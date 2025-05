Keine Relegation im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Nach den Ergebnissen der übergeordneten Klassen am Wochenende ist es amtlich: Da kein Bergsträßer Vertreter aus der Gruppenliga Darmstadt absteigt, fällt im Fußballkreis Bergstraße die Relegation aus – wie schon so oft in den vergangenen Jahren. Das teilte Kreisfußballwart Martin Wecht (Rimbach) am Montag mit. Einzig zwischen dem C-Liga-15. und den beiden D-Liga-Vertretern gibt es Entscheidungsspiele. Damit ist gewiss, dass die Tabellenzweiten von A- und B-Liga am nächsten Sonntag den direkten Aufstieg feiern können, ebenso der C-Liga-Dritte. Am anderen Ende der Tabelle sind die Abstiegs-Relegationsplatzinhaber von Kreisober- bis B-Liga den Angstschweiß von der Stirn wischen: Sie sind gerettet.