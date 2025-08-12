»Keine Quoten-Frau«: Anja Suttner debütiert in Herren-Kreisklasse

Solche Geschichten schreibt nur der Fußball: Anja Suttner feierte am Sonntag ihr Debüt in der Herren-Kreisklassenmannschaft der SG Johannesbrunn-Binabiburg, die in der Kreisklasse Pfarrkirchen um Punkte wetteifert. In der 80. Spielminute wurde die 24-Jährige im Gastspiel bei der DJK Altenkirchen eingewechselt und durfte sich am Ende mit ihren männlichen Teamkollegen über einen 3:1-Erfolg freuen. Im Team der 24-jährigen Offensivspielern stand auch deren Freund Christopher Brams, der seit Jahren ein Leistungsträger der SG-Zweiten ist.
Dass Anja Suttner mit dem runden Leder umgehen kann, zeigt ein Blick in ihre sportliche Vergangenheit. Vom SV Frauenbiburg aus wagte die Stürmerin 2016 den Sprung in die U17-Mädchenmannschaft des FC Bayern München. Beim deutschen Eliteklub konnte Suttner auch im Damenbereich Fuß fassen und absolvierte für das B-Team 22 Partien in der 2. Bundesliga. Der große Durchbruch blieb Suttner bei den Bayern allerdings verwehrt, so dass ein weiteres Zweitliga-Gastspiel beim FC Ingolstadt, für den die Niederbayern sieben Spiele bestritt, folgte. Beruflich zog es Anja Stuttner, die bei der SG Johannesbrunn-Binabiburg das Fußball-ABC erlernte, vor geraumer Zeit nach Regensburg und bei den SC-Damen, die in der abgelaufenen Runde den Aufstieg in die Bayernliga schafften, zählt die Angreiferin zu den Leistungsträgern.
"Der Einsatz war nicht irgendeine Propaganda-Maßnahme oder sonstiger Gag. Sie soll auch keine Quoten-Frau im Herrenfußball sein, sondern das ist eine rein sportliche Geschichte. Anja ist eine richtig gute Fußballerin, die eine Bereicherung für unsere Truppe ist. Technisch und taktisch ist sie auf einem sehr hohen Niveau unterwegs. Ihr Freund Christopher spielt in unserer Truppe und Anja möchte gerne hin und wieder bei uns mitspielen. Mit einem Zweitspielrecht ist das möglich und es werden mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Einsätze folgen", lässt Andreas Gassenhuber, der gemeinsam mit Werner Wimmer für das Coaching der zweiten Mannschaft verantwortlich ist, wissen. Im kommenden Heimspiel gegen den amtierenden Vizemeister SV Malgersdorf wird Anja Suttner jedoch keine Option sein. "Anja und Christopher sind in den Urlaub aufgebrochen", verrät Gassenhuber, dessen Team bislang die große Überraschungsmannschaft. Nach drei (Auswärts-)Spielen ist die Kreisliga-Reserve immer noch ungeschlagen und hat bereits sieben Zähler auf ihrem Konto.