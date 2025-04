Keine Punkte – und kein Coach mehr

SCO-Trainer Florian Hönisch tritt nach Niederlage völlig überraschend zurück

Die 0:3-Heimklatsche des SC Oberweikertshofen am Samstag gegen den VfL Kaufering war wenige Minuten nach dem Schlusspfiff im Waldstadion nicht die schlimmste Nachricht, die Fußballvorstand Martin Steininger sprachlos machte. Vielmehr schockte den Funktionär nach dem desolaten Auftritt seiner Elf der völlig überraschende Rücktritt von Cheftrainer Hönisch. „Ich erreiche die Mannschaft nicht mehr und sehe für die nächsten Spiele keine Besserung“, soll Hönisch laut Steininger in der Kabine den Spielern gesagt haben und weg war er. Auch fürs Tagblatt war Hönisch nicht erreichbar.

„Es ist schwer, jetzt Worte zu finden“, sagte Co-Trainer und Sportdirektor Dominik Widemann, ebenfalls von dem Rücktritt total überrascht. Er wird die Mannschaft in den letzten vier Spielen coachen. „Wir wollen jetzt nicht in Panik verfallen. Uns fehlt ein Sieg aus den letzten vier Begegnungen, dann sind wir durch, denke ich.“

Aber auch Widemann gefiel überhaupt nicht, was die SCO-Kicker auf dem Platz ablieferten und übte herbe Kritik. „Die Mannschaft hat so ziemlich alles vermissen lassen“, so Widemann. „Sie war heute ein Totalausfall. Manche Spieler verhalten sich einfach nicht gut, will ich es mal nett ausdrücken.“

Spielführer Fabio Gonschior nahm die Mannschaft ebenfalls in die Pflicht. „Wir müssen uns der aktuellen Lage bewusst sein. Jeder Spieler muss nach den verbleibenden Spielen in den Spiegel schauen können, dass er alles für die Mannschaft und den Verein gegeben hat. Wenn dem so ist, dann bin ich mir sicher, dass wir aus der aktuell schwierigen Lage geschlossen als Mannschaft wieder rauskommen.“

Innerhalb von nur fünf Minuten war das Kellerderby entschieden. Nach torloser erster Halbzeit, wo beide Mannschaften mit argem Wind zu kämpfen hatten, sei es schwierig gewesen, sich Chancen herauszuarbeiten, meinte Widemann.

Nach dem Wiederanpfiff bahnte sich die Heimniederlage an. Manuel Detmar und Felix Mailänder sorgen mit einem Doppelschlag für eine 2:0-Führung. Dann unterlief zwei Minuten später auch noch Valentin Hüber ein Eigentor, und das Spiel war entschieden.

„Das tut mir leid wegen Hönisch“, sagte Kauferings Trainer Franco Simon. Zum Spiel meinte er, dass seine Elf verdient die drei Punkte eingetütet habe. „Wir waren disziplinierter und letztlich effizienter gespielt.“

Ab Montag muss sich Weikertshofen auf das schwere Nachholspiel gegen Pfaffenhofen vorbereiten. „Ich werde auf meine Art versuchen, die Mannschaft wieder aufzurichten und zu motivieren“, meinte Widemann.