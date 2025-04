Keine Punkte trotz starker Leistung für den FC Kray

Der FC Kray muss sich trotz zweifacher Führung gegen DJK BW Mintard mit 2:3 geschlagen geben. Der FC kassiert somit die zweite Niederlage in Folge in der Landesliga.

Unter Flutlicht begann die Krayer Mannschaft konzentriert, ließ den Ball laufen und schaffte es, dass Mintard zuerst nicht ins Spiel fand. Die meiste Zeit spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab; hochkarätige Chancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Doch das Krayer Team schaffte es im Laufe der ersten Halbzeit immer öfter, die Gäste zu Fehlern zu zwingen. Und einen davon nutze die Mannschaft in der 41. Minute, als Mintard Keeper Leon Ossmann versuchte einen Eckball zu verhindern, landete sein Pass bei Jason Togbedji, der den Ball gekonnt ins lange Eck zur Führung einschob. Mit dem knappen Vorsprung ging es dann in die Halbzeitpause.

Und die zweite Halbzeit hätte nicht schlechter beginnen können, denn es waren gerade einmal sieben Minuten gespielt, als die Gäste durch Nick Heppner der Ausgleich gelang (52.). Doch Kray ließ sich ob des Gegentreffers nicht aus dem Spielplan bringen und versuchte weiter, den Defensivverbund der Gäste unter Druck zu setzen. Doch es bedurfte einer Standardsituation, um die erneute Führung zu erzielen. In der 62. Minute stieg Togbedji nach einer Ecke am Höchsten und köpfte zum 2:1 ein. Mintard zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam nur zehn Minuten später zum Ausgleich. Erneut zeichnete Heppner für den Treffer verantwortlich. Und nur vier Zeigerumdrehungen später war das Spiel gedreht. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld stieg erneut Heppner zum Kopfball hoch, ließ FCK-Keeper Raphael Koczor keine Abwehrchance und köpfte zum 2:3 ein (71.). Der FC Kray warf dann alles nach vorne; selbst Koczor ging bei einer Ecke mit in den gegnerischen Strafraum, doch der mehr als verdiente Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

Poelmann: "Gerade am Anfang waren wir recht dominant"

„Ich fand, wir haben ein mehr als ordentliches Spiel gemacht und hätten am Ende Punkte verdient gehabt“, so ein enttäuschter Trainer Marcel Poelman. „Gerade am Anfang waren wir recht dominant, haben das Spiel kontrolliert und den Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen. Durch einen erzwungenen Fehler gehen wir dann meiner Meinung nach auch verdient in Führung, wussten dann aber, dass Mintard in der zweiten Halbzeit sicher stark aufkommen wird. Aber leider bekommen wir dann zu schnell den Ausgleich. Gehen dann erneut in Führung und es ist dann am Ende maximal bitter, noch zwei Gegentreffer schlucken zu müssen. Aber dass passt leider zur aktuellen Situation, dass wir, trotz einer guten Leistung am Ende mit 0 Punkten da stehen“, erklärte der Übungsleiter.