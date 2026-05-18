Keine Punkte trotz starker Leistung

Frustrierte Diessner Mädels nach der Niederlage in Gerolfing

Die Frauen des MTV Diessen blieben auch im 4. Auswärtsspiel im Jahr 2026 sieglos. In Gerolfing ließ die Truppe von Coach Nico Weis zahlreiche Großchancen aus und verlor am Ende trotz guter Leistung mit 1-3.

Die frühe Abfahrtszeit am Samstagmorgen um 7:45 Uhr schien der Ammersee-Elf nichts ausgemacht zu haben, denn schon in den ersten Minuten brannte es lichterloh im Strafraum des Tabellenzweiten aus Gerolfing. Sabrina Rapps Schuss rutschte der Torhüterin durch die Handschuhe und konnte gerade noch von der Linie gekratzt werden, nach einer Flanke von Felicia Wacker köpfte Heike Socher knapp am Tor vorbei. Im Anschluss an einen Eckball setzte Laura Braunegger den Ball einen halben Meter über das Tor. Mit der ersten Offensivaktion ging der Tabellenzweite in Führung, die neu formierte Abwehr ohne Captain Sophie Bauer war sich kurz nicht einig, Sophia Bschlangaul schob zum 1-0 ein. Diessen schüttelte sich und spielte weiter munter nach vorne. Nach tollem Zuspiel von Felicia Wacker scheiterte Andrea Bichler an der Gerolfinger Torhüterin, Minuten später parierte die Torhüterin erneut doppelt. Diessen erabeitete sich zwar Chance um Chance, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. So kam es, wie es im Fußball kommen musste und Gerolfing erhöhte kurz vor der Pause durch Jana Knopp nach einem tollen Steckpass auf 2-0.