Keine Punkte trotz Dominanz und Chancen für den SV 08 Laufenburg Der FSV Rheinfelden fremdelt mit der Fremde +++ Remis für SV Weil

Andreas Schepperle konnte sich bestätigt sehen. „Nicht so schlecht wie sie in der Tabelle stehen“ sei der SV Endingen, hatte der Weiler Fußball-Landesliga-Coach vor dem Auftritt seiner Blau-Weißen beim Mitabsteiger gewarnt. Endingen präsentierte sich dann auch „läuferisch und kämpferisch stark“. Und doch „hätten wir das Spiel gewinnen müssen“, befand Schepperle nach dem 0:0-Remis des Tabellenzweiten. Zweimal Justin Samardzic sowie Ridje Sprich hatten die Führung auf dem Fuß. „Die dickste Chance“ hatte aber Maximilian Maier in der ersten Halbzeit, als er allein vor dem Tor der Endinger auftauchte und scheiterte. Letztlich hätten beim einen oder anderen auf dem Feld wohl ein paar Körner gefehlt, so Schepperle. „Ein paar waren ja am Vorabend bei der Hochzeit von Marvin Stöhr.“ Der Offensivspieler war aus gutem Grund für das Spiel der Weiler abgemeldet.