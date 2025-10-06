Keine Punkte in Halle - ZFC schießt zu wenig Tore

Die Voraussetzungen waren geschaffen: Trotz Nieselregens fanden 5127 Zuschauer, darunter rund 30 Zipse-Anhänger, den Weg ins Stadion, um die Regionalliga-Partie zwischen dem HFC Chemie und dem ZFC Meuselwitz zu verfolgen. Die Atmosphäre war – wie immer bei solchen Spielen – stimmungsvoll, auch wenn die Gastgeber zuletzt nicht durchweg überzeugten. Nach anfänglichem Abtasten machte die Leopold-Elf deutlich, dass sie nicht gekommen war, um die Punkte kampflos herzugeben. In der 7. Minute rutschte Christoph Pauling nach einem starken Zuspiel von Califo Baldé unglücklich weg – sonst hätte es gefährlich werden können. Es entwickelte sich eine intensive Anfangsphase, in der nach elf Minuten der Hallenser Lennard Becker und Leon Schmökel vom ZFC zusammenprallten. Beide mussten behandelt werden, konnten aber weiterspielen. Der HFC versuchte anschließend, mehr Druck aufzubauen, hatte einige Halbchancen, wirkte jedoch sichtbar nervös. In der 24. Minute ging Niklas Stierlein im Strafraum zu Boden, doch der Unparteiische ließ weiterlaufen. Wenig später blockte Ben Keßler einen straffen Schuss von Fabrice Daniel Hartmann (26.), und auch danach blieben die Hausherren gefährlich. Doch der ZFC verteidigte diszipliniert. Auch offensiv zeigte sich die Leopold-Elf: Ein Freistoß von Andy Trübenbach (34.) verfehlte das Ziel nur knapp, ebenso ein Durchbruchsversuch von Florian Hansch (38.). Die letzten guten Aktionen der Gastgeber wurden von Lukas Sedlak sicher entschärft – so ging es mit einem 0:0 in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel kam der ZFC deutlich besser aus der Kabine. Direkt nach Wiederanpfiff wurde Florian Hansch perfekt von Baldé bedient, setzte sich stark durch, wurde aber in letzter Sekunde von Zaruba gestört (46.). Nur zwei Minuten später hatte die Leopold-Elf die nächste Riesenchance zur Führung: Trübenbach schickte Pauling steil, doch dieser jagte den Ball über das Tor (48.). Einmal mehr ließ die Zipse-Offensive beste Möglichkeiten ungenutzt – und wurde dafür bestraft. Nach einem blitzschnellen Umschaltspiel köpfte Hartmann den Ball an den Pfosten (57.), zwei Minuten später traf Julian Andre Damelang per Abstauber zum 1:0 für den HFC (59.). Sedlak hatte zuvor einen Schuss von Hartmann noch stark pariert, war beim Nachschuss jedoch machtlos. Die Leopold-Elf gab sich nicht auf, kämpfte weiter, doch nennenswerte Offensivaktionen blieben rar. Pauling setzte einen Schuss am kurzen Pfosten vorbei (70.), mehr sprang aus Zipse-Sicht jedoch nicht heraus. Obwohl der ZFC die letzten 15 Minuten in Überzahl agierte – HFC-Kapitän Niklas Landgraf sah nach einem wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte – gelang es nicht, das Heimteam ernsthaft unter Druck zu setzen. Auch eine Kopfball-Bogenlampe von Leon Schmökel in der Nachspielzeit fand nicht den Weg ins Ziel. Damit stand fest: Der ZFC Meuselwitz musste sich beim HFC knapp mit 0:1 geschlagen geben und verpasste den dringend benötigten Punktgewinn.