Keine Punkte in Faurndau

Am Sonntag, den 2. Oktober, spielte unsere zweite Mannschaft in Faurndau. Deren

Zweitbesetzung belegt aktuell den zweiten Platz und stellt somit eine der größten

Herausforderungen in dieser Saison dar.



Zell startete gut in das Spiel und erspielte sich in der Anfangsphase wesentlich mehr Chancen

auf dem Kunstrasen der Gäste. Auch Faurndau kam gelegentlich zu Chancen und

Torschüssen. Nur wenige waren aber im Großteil der ersten Halbzeit gefährlich.

Drei Minuten vor dem Pausenpfiff gelang dem Gastgeber jedoch der Führungstreffer.

Durch ein - unserer Meinung nach - klares Handspiel, welches der Unparteiische leider nicht

sah, konnte der Gegner den Ball vor dem Tor annehmen und einnetzen. Diese unglückliche

Situation stellte im Nachhinein leider den Wendepunkt hinsichtlich der Dominanz dar. Zell

wurde im Anschluss etwas zerfahrener und die Anzahl an Torchancen sank, während sie

auf auf Faurndauer Seite stieg.



Auch die Pause konnte keine Besserung bringen, was Faurndau mehr Ballbesitz, Raum und

Spielfluss ermöglichte. Man bekam noch die ein oder andere Möglichkeit, doch es war der

Gastgeber aus Faurndau, welcher in der 67. Minute nach einem Eckball die Führung

ausbauen konnte und durch einen direkt verwandelten Freistoß in der 82. Minute das Spiel

mit dem Endergebnis von 3:0 entschied.



Danke für die Unterstützung aller Fans, die trotz regnerischem Wetter erschienen sind und

uns anfeuerten.



S.F.