Keine Punkte in Eimsbüttel: Bremer SV verliert mit 1:3

– Foto: Marcel Eichholz

Der Bremer SV hat beim Eimsbütteler TV trotz einer über weite Strecken ordentlichen Leistung keine Punkte geholt. Nach torloser erster Hälfte brachte Bastian Redecker den BSV zwar in Führung, doch Eimsbüttel drehte die Partie und setzte sich am Ende mit 3:1 durch. Für die Bremer offenbarte die Niederlage einmal mehr das große Problem in dieser Saison: die mangelnde Effizienz vor dem gegnerischen Tor.

Nach rund einer Viertelstunde kam der BSV besser ins Spiel und verlagerte das Geschehen zunehmend ins Mittelfeld. Die gefährlicheren Möglichkeiten hatten nun sogar die Gäste. Kurz vor der Pause bot sich Fritz Kleiner die große Chance zur Führung. Nach einer starken Flanke von Ian Scheffler kam der Stürmer aus sechs Metern zum Kopfball, setzte diesen aber nicht präzise genug. ETV-Torwart Max Wendt bekam noch eine Hand an den Ball und verhinderte das 0:1 (44.).

Dabei war der BSV keineswegs unterlegen. Die Gastgeber, die in ihren ersten vier Spielen bereits acht Treffer erzielt und zuletzt sechs Punkte gesammelt hatten, übernahmen zunächst die Initiative. Bremer stand tief und verteidigte konzentriert. Eimsbüttel fand nur selten einen Weg durch die gut organisierte Defensive.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig. Dann schlug der BSV allerdings zu. ETV-Abwehrspieler Abdul-Malik Yago verlor im Mittelfeld den Ball an Kleiner. Der Bremer leitete sofort weiter auf Bastian Redecker, der sich anschließend eiskalt präsentierte: Der Stürmer lief einige Meter auf Wendt zu und überlupfte den herausstürmenden Keeper souverän zur 1:0-Führung.

Die Freude währte allerdings nicht lange. Nach einem Freistoß stieg Gabriel Michalek am höchsten und köpfte zum 1:1 ein. Der Ausgleich war zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient. Der BSV hätte jedoch beinahe umgehend wieder vorgelegt. Redecker tauchte erneut gefährlich vor dem ETV-Tor auf, scheiterte diesmal aber an Wendt (70.).

Stattdessen kippte die Partie zugunsten der Gastgeber. Ausgerechnet Anthony Nwachukwu, bis dahin einer der stärkeren Bremer, unterlief ein folgenschwerer Fehler. Bamo Karim Mohamed nutzte die Gelegenheit und traf aus 16 Metern zum 2:1.

Der BSV versuchte noch einmal zu antworten, vergab jedoch eine weitere Möglichkeit. Kurz darauf folgte der nächste Rückschlag: Eimsbüttel konterte und erzielte den Treffer zum 3:1-Endstand. Damit stand der Bremer SV trotz einer über weite Strecken ausgeglichenen Vorstellung erneut mit leeren Händen da.