Keine Punkte in Belgern ⚽️

Nach dem verlorenen Derby gegen Mörtitz hieß es Wiedergutmachung zu betreiben. Dieser Plan ging von Minute 1 jedoch komplett nach hinten los. So lagen wir nach dem „Kacktor“ des Jahres bereits nach der 1. Minute 1:0 hinten. Dieser Rückschlag nahm uns jegliches Selbstbewusstsein und das Spiel gestaltete sich mehr als schwer. Wir hatten mehr Ballbesitz, die zwingenderen Chancen kreierte allerdings die Heimmannschaft. Die logische Konsequenz war, dass Belgern nach einem Freistoß den 2:0 Halbzeitstand einköpfte. Nach der Halbzeit hieß es wieder breite Brust zu zeigen. Doch erneut machten uns unsere individuellen Fehler einen Strich durch die Rechnung. 2 Minuten nach Anpfiff markierte Belgern das 3:0. Damit waren die guten Vorsätze erneut zunichte gemacht. Man merkte, dass sich die Jungs langsam aufgaben. Es konnten kaum noch gefährliche Torchancen kreiert wurden und auch in der Defensive wurde der Gegner ein ums andere Mal zum Tore schießen eingeladen. Mit dem 4:0 in der 60. Minute wurde der Spielausgang besiegelt. Moritz Kötz sorgte nach starkem Auftritt in der 75. Minute für den Ehrentreffer unserer Jungs. Nun heißt es die Köpfe wieder hochzunehmen und den Blick auf den nächsten Gegner zu richten. Zum nächsten Spiel empfangen wir den TSV Röcknitz am 21.09. um 15 Uhr im heimischen Waldsportpark. Wir freuen uns auf eure Unterstützung!

Autor: Dominic Göldner