Keine Punkte im TSV-Duell

Das erste Heimspiel der neuen Saison brachte als Gegner den TSV Schöllbronn an den Mühlenweg, der sich im Auftaktmatch mit der FVgg Weingarten die Punkte geteilt hatte. Auf TSV-Seite musste man weiterhin auf Coach Bernecker, seinen gesperrten Co-Trainer Thomas Ernst sowie Stammkeeper Marvin Baier verzichten. Letzterer wurde von Felix Schorer im Kasten ersetzt, der seine Sache nahezu tadellos machte. Wie schon in der Vorwoche ging die Anfangsphase jedoch komplett in die Hose und die TSV-Elf rannte schon nach drei Minuten einem frühen Rückstand hinterher, den Schöllbronns Kapitän Niklas Dietl besorgte. Auf der Gegenseite probierte sich Marcel Baier mit der ersten Torannäherung, sein Schuss wurde allerdings noch zur Ecke geblockt (5.). In der Folge ging es munter hin und her, wenngleich man den Gästen eine Feldüberlegenheit und auch die besseren Chancen attestieren musste. Schorer zeichnete sich per Fußabwehr gegen Oldie Kull aus (18.), bevor wenig später eine aussichtsreiche Auerbacher Möglichkeit wegen eines angeblichen Offensivfouls von Schnepf zurückgepfiffen wurde (22.). Nach einer guten halben Stunde flog dem TSV mal wieder fast eine eigene Standardsituation um die Ohren, doch Schorer war nach dem blitzschnellen Gästekonter zur Stelle. Torjäger Marcel Baier fand wenig später im direkten Duell mit Schöllbronns Schlussmann Vid in diesem seinen Meister (35.) und Offterdinger klärte am zweiten Pfosten den letzten Gegenangriff vor der Pause (40.), sodass es mit dem knappen Rückstand in die Kabinen ging.

Kurz nach Wiederanpfiff hatte Baier den Ausgleich auf dem Fuß, traf nach schönem Zusammenspiel mit Hurm allerdings leider nur die Latte (49.). So richtig wusste man in der Folge nicht, wohin sich die Partie entwickeln würde, bis sich die Mannen um Kapitän Balzer rund um die 60. Spielminute eine rund fünfminütige gedankliche Auszeit nahmen, in der Moser für seinen bereits geschlagenen Keeper artistisch auf der Linie retten musste (58.), und Schorer selbst einen Distanzschuss zur Ecke lenkte (60.). Aus dieser entstand dann auch das 0:2, das wiederum Dietl besorgte. Drei Zeigerumdrehungen später blieb Schorer erneut gegen Kull Sieger und bewahrte seine Farben vor einem noch höheren Rückstand. Dann war jedoch wieder der TSV an der Reihe. Die Einwechslungen von Erismann, Kröbel und Gartner brachten frischen Wind in die Partie. Den Anschluss besorgte jedoch erstmal ein Stammspieler: Nach einem gut getretenen Offterdinger-Freistoß stand Guthmann am langen Pfosten ziemlich blank und schrieb zum 1:2 an (76.). Offterdinger zwang Vid in der Schlussphase zu einer Glanztat und auch den Querpass des kurz zuvor eingewechselten Neuzugangs Jonas Gartner entschärfte der Schöllbronner Keeper im Zuge der nachfolgenden Ecke mit den Fingerspitzen (83.). Die letzte Möglichkeit von Noah Kröbel vereitelte Vid kurz darauf ebenso und brachte die heimischen Anhänger zum Verzweifeln. Die vierminütige Nachspielzeit bestand zwar aus einem einzigen Auerbacher Anrennen, die Kugel wollte aber nicht mehr ins Netz und so stehen wir auch im zweiten Spiel trotz eines durchaus engagierten Auftritts wieder mit leeren Händen da.