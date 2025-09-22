Keine Punkte im Heimspiel

In einem eher durchwachsenen Spiel mit wenigen Torraumszenen unterliegt der SV Lonsee zum ersten Mal in dieser Saison zuhause auf dem Salachberg. Unser Team tat sich von Anfang an schwer ins Spiel zu finden. Es fehlte etwas die Intensität der letzten Wochen. Auch die Gäste aus Thalfingen standen eher defensiv und versuchten über halbhohe Bälle auf die Stürmer zum Erfolg zu kommen. Diese konnten von Torhüter Justin Fälchle und der Abwehrkette allerdings alle entschärft werden. So waren große Torraumszenen bis zur Halbzeit Mangelware.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Beide Teams taten sich schwer und der SVL konnte nur in einigen wenigen Situationen über die linke Offensivseite Gefahr erzeugen. 15 Minuten vor Ende wurde Fritz Wieland nach einem kleinen Gerangel mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. In Unterzahl versuchten unsere Jungs noch einmal alles aber an diesem Tag sollte offensiv nicht allzu viel zusammenlaufen. Nur wenige Minuten nach dem Platzverweis, kam es erneut zu einer unglücklichen Situation für die Männer in Schwarz-Rot. Nach einem Klärungsversuch sprang der Ball von Patrick Rundios Fuß an dessen Hand. Der Schiedsrichter entschied auf Handelfmeter, welchen die Gäste zum einzigen Tor des Tages zum 0:1 (80.) verwandeln konnten. Bereits in der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Krzystof Kazik noch einmal die Chance zum Ausgleich. Sein Distanzschuss verfehlte das Gehäuse allerdings um Haaresbreite. So blieb es am Ende bei der 0:1 Niederlage für unsere Mannschaft.