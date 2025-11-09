Keine Punkte im Grünewald - Platten unterliegt in Lüxem 4:1

Die anwesenden Zuschauer sahen ein Spiel mit relativ wenig Torszenen. Insbesondere in der ersten Halbzeit fand Platten kaum ins Spiel.

In der elften Minute konnten die Hausherren in Führung gehen. Freistoß aus dem Halbfeld, von Schiff, Smyczek läuft ein und hält fünf Meter vor dem Tor den Fuß hin. Wieder mal schlechtes Defensivverhalten bei einer Standardsituation. In den folgenden Minuten wurde das Spiel wild. Versprungene Bälle, wenig Kontrolle. Smyczek plötzlich alleine vor Klein, scheitert aber am Bein des Schlussmanns (14. Minute). Kurz darauf ein Freistoß für Lüxem an der Strafraumgrenze, Schiff zirkelt den Ball zum 2:0 in die linke Ecke. Nach 19 Minuten die erste Angriffsbemühung von Platten. Güth mit einem ersten Versuch aus 18 Metern, bekommt aber nicht richtig Druck hinter den Ball. Danach plätscherte das Spiel mal mehr mal weniger hitzig vor sich hin. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte Lüxem nochmal mit einer gefährlichen Chance am zweiten Pfosten, aber der Ball ging vorbei.