Spielbericht
Keine Punkte im Grünewald - Platten unterliegt in Lüxem 4:1
Die anwesenden Zuschauer sahen ein Spiel mit relativ wenig Torszenen. Insbesondere in der ersten Halbzeit fand Platten kaum ins Spiel.
In der elften Minute konnten die Hausherren in Führung gehen. Freistoß aus dem Halbfeld, von Schiff, Smyczek läuft ein und hält fünf Meter vor dem Tor den Fuß hin. Wieder mal schlechtes Defensivverhalten bei einer Standardsituation. In den folgenden Minuten wurde das Spiel wild. Versprungene Bälle, wenig Kontrolle. Smyczek plötzlich alleine vor Klein, scheitert aber am Bein des Schlussmanns (14. Minute). Kurz darauf ein Freistoß für Lüxem an der Strafraumgrenze, Schiff zirkelt den Ball zum 2:0 in die linke Ecke. Nach 19 Minuten die erste Angriffsbemühung von Platten. Güth mit einem ersten Versuch aus 18 Metern, bekommt aber nicht richtig Druck hinter den Ball. Danach plätscherte das Spiel mal mehr mal weniger hitzig vor sich hin. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte Lüxem nochmal mit einer gefährlichen Chance am zweiten Pfosten, aber der Ball ging vorbei.
In der zweiten Hälfte wurde es von Plattener Seite etwas besser. Steinbach nach 48 Minuten mit der ersten Chance der zweiten Halbzeit, sein Schuss aus 18 Metern geht aber links unten vorbei. 55. Minute, Güth aus 23 Metern mit einem Freistoß, Schiffer hat den Ball im Nachfassen. Dann die 57. Minute, Heckenthaler mit Pass in die Schnittstelle auf Steinbach, der im Strafraum zu Fall gebracht wird. Neumann Morbach tritt zum Elfmeter an und verwandelt halbhoch in die Mitte. Ging hier vielleicht doch noch was in Richtung Punkt(e)? Nein. Denn mit der nächsten Torchance kam Lüxem höchst unglücklich zum dritten Treffer. Sausen zieht aus 22 Metern ab, der Ball wird derart unglücklich abgefälscht dass er über Klein hinweg ins Tor fällt (63.). Lüxem vergab noch weitere Gelegenheiten indem Platten auf der Torlinie klären konnte (75.) und ein Versuch von Schrot aus guter Position der vorbei ging (89.). Wenig später erzielte Schrot dann doch das 4:1. Körpertäuschung an der Strafraumgrenze, flach in die linke Ecke abgeschlossen. Platten hatte Sekunden vor dem Schlusspfiff die letzte Chance des Spiels. Ein Schuss von Steinbach traf aber nur die Unterkante der Latte.
Bereits am Donnerstag Abend gibt es die Chance zur Wiedergutmachung. Dann geht es um 20 Uhr in Dörbach zum Nachholspiel gegen den SV Klausen.