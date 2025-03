Keine Punkte im Derby für die SGM

Zum Start in die Rückrunde stand für die SGM das Derby gegen den FC Isny auf dem Kunstrasen in Isny an. Die SGM fand jedoch nicht gut ins Spiel und ging bereits nach 14 Minuten in Rückstand. Nach 18 Minuten konnte Isny auf 2:0 erhöhen, dies auch relativ verdient. Dank eines Kopfballs nach einem Eckball durch Fabi Scholz in Minute 38 stand es nur noch 2:1. Dies war dann auch der Halbzeitstand. Nach einer eher schwachen ersten Hälfte war die SGM nach Wiederanpfiff deutlich mutiger und auch die bessere Mannschaft. In Minute 58 konnte die SGM nach einer Hereingabe von Michi Schorer den Ausgleich bejubeln. Unglücklicherweise konnte der FC Isny in diese Druckphase hinein nach einem Eckball erneut in Führung gehen und in Minute 76 per Kopf auf 4:2 erhöhen. Einige gute Paraden von Sandro Holzenberger verhinderten zudem ein noch höheres Ergebnis. Unmittelbar vor Abpfiff kam es nach einem Eckball zu einem absichtlichen Handspiel auf der Linie vor dem Isnyer Tor, das zu einer Roten Karte und einem Elfmeter führte. Passend zum unglücklichen Spielverlauf könnte dieser dann leider nicht verwandelt werden. Somit war der Endstand 4:2.

Die SGM hofft nun im nächsten Derby gegen die TSV Ratzenried auf dem Kunstrasen in Eglofs die ersten 3 Punkte der Rückrunde zu holen.