Keine Punkte gegen Königsdorf: Düren kassiert späten „Arschtritt“

Königsdorf bestätigt seine gute Form auch in Düren. – Foto: Rocco Bartsch

Bereits zum sechsten Mal in Serie gehen die Sportfreunde Düren in der Mittelrheinliga leer aus. Dabei hätte es zwingend drei Punkte gebraucht, um die Minimalchance auf den Klassenverbleib noch irgendwie im halbwegs realistischen Bereich zu halten. Gegen TuS Blau-Weiß Königsdorf, das seinerseits bereits vor einer Woche den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen konnte, müssen sich die Sportfreunde schlussendlich durch einen Last-Minute-Gegentreffer mit 2:3 (1:0) geschlagen geben. Dennoch spricht Düren-Coach Marcel Demircan nach Spielende von einem gelungenen Auftritt seiner Elf, während auch sein Gegenüber Takahito Ohno viel Lob übrig hat.

Weil dieser Spielstand auch nach 70 Minuten noch auf der Anzeigetafel zu sehen war, konnten sich die Hausherren lange Zeit berechtigte Hoffnungen auf einen Erfolg machen. Doch zwanzig Minuten vor dem Ende gelang Gästeverteidiger Oliver Ploch der Ausgleich. So ging es mit einem Remis in die Schlussphase, in der es hinten raus dann komplett wild wurde. Nachdem Dominik Klepgen die Sportfreunde in der 85. Minute zunächst erneut in Führung schoss, ließ der eingewechselte Taimu Nonaka fünf Minuten darauf den erneuten Ausgleich folgen. In der vierten Minute der Nachspielzeit war es dann schlussendlich Königsdorf-Spielführer Noah Kurmali, der mit der letzten Aktion des Spiels den 3:2-Siegtreffer für die Gäste verantwortete.

Für die Sportfreunde Düren war die Ausgangslage vor Spielbeginn glasklar: Nach fünf aufeinanderfolgenden Ligapleiten brauchte es einen Erfolg, um den Abstand zum rettenden Ufer beizubehalten. Weil die SpVg Porz vom Nichtantritt des FC Pesch profitierte, hätten die Sportfreunde nur durch einen Heimdreier den Rückstand von sieben Zählern beibehalten können. Die Umsetzung dieses Ziels erschien zumindest zur Halbzeitpause noch zum Greifen nah: Marcel Reisgies hatte den Underdog nach einer halben Stunde Spielzeit mit 1:0 in Führung gebracht, was zugleich den Pausenstand bedeutete.

Demircan: „Muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen“

Dass die Sportfreunde Düren den Dreier schlussendlich nur haarscharf verpassen und sogar als Verlierer vom Platz gehen, passt ins derzeitige Gesamtbild des Aufsteigers. Die Niederlage gegen Königsdorf bedeutet die bereits sechste aufeinanderfolgende Ligapleite, womit die Elf von Cheftrainer Marcel Demircan das zurzeit formschwächste Team der Liga stellt. Trotz den nun wohl nicht mehr zu verhindernden Wiederabstiegs zeigt sich der 37-jährige Übungsleiter nach Spielende positiv und lobt seine Mannen für einen engagierten Auftritt:

„Es war ein hochklassiges Mittelrheinliga-Spiel, mit einem brutal hohen Tempo über 90 Minuten von beiden Mannschaften. Meiner Mannschaft muss ich ein Riesenkompliment machen, wir waren richtig drin im Spiel. Wir haben sehr, sehr viel Last-Minute wegverteidigt. Am Einsatz hat es heute nicht gemangelt, der war top“, schlussfolgert der Aufstiegscoach euphorisch und führt an: „Viele Jungs haben heute ihr bestes Saisonspiel gemacht.“ Dass es am Ende aber dennoch nicht zu einem Punktgewinn gereicht hat, sei bitter wie selbstverschuldet zugleich: „Am Ende war es ein bisschen unsere eigene Schuld, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben. In der 94. Minute kam dann Kurmali mit einem Sonntagsschuss unten links. Ich glaube, ein 2:2 wäre in Ordnung gewesen. Die Jungs können aber erhobenen Hauptes ihren Sonntag ausklingen lassen, ich bin schon sehr stolz. Aber am Ende stehen da null Punkte, dass ist dann schon sehr bitter“, bilanziert Demircan.

Ohno: „Haben eine super Reaktion gezeigt“

Während der Kontrahent aus Düren sieben eroberten Zählern das zweitschwächste Rückrunden-Team stellt, könnte es für Blau-Weiß Königsdorf zurzeit kaum besser laufen. Nachdem mit Siegen über den FC Wegberg-Beck, die SpVg Porz und den FC Teutonia Weiden zunächst erstmals in dieser Spielzeit eine Siegesserie von drei Spielen gelang, konnten sich die Blau-Weißen am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt sichern. Durch einen 3:0-Erfolg über den SSV Bornheim ist der Abstieg nun kein Thema mehr. Und dennoch gab die Elf von Chefcoach Takahito Ohno auch in Düren alles, um den nächsten Erfolg einzuheimsen. Genau diese Einstellung mitsamt der spielerischen Qualität des Tabellenzehnten ist es, die den Übungsleiter in Lobeshymnen verfallen lassen:

„Aus meiner Sicht war es ein verdienter Sieg, aber gleichzeitig hätten wir auch mit null Punkten nach Hause fahren können. Ein Unentschieden wäre ebenso möglich gewesen, aber am Ende haben wir die drei Punkte geholt und im Großen und Ganzen besser gespielt. Daher kann ich von eine verdienten Sieg sprechen, auch wenn wir Glück hatten“, ordnet der 30-Jährige die Partie am 25. Spieltag ein. Nach dem erneuten Rückschlag fünf Minuten vor Schluss habe seine Mannschaft dann eine „sehr gute Reaktion“ gezeigt. „Alle haben an sich geglaubt und weiter Gas gegeben“, so Ohno. Durch den Auswärtsdreier gelingt Königsdorf bereits der fünfte Sieg aus den vergangenen sechs Ligaspielen, womit die Blau-Weißen zu den formstärksten Teams der Liga gehören. Somit kann die Ohno-Elf in der kommenden Woche mit breiter Brust zu Aufstiegsanwärter SV Eintracht Hohkeppel fahren. Für die Sportfreunde Düren geht er derweil zur SpVg Frechen 20.