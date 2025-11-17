Keine Punkte für Xanten im Kellerduell

Ein Kopfballtor von Jens van der Linde in der Bezirksliga-Partie zwischen BW Dingden II und dem TuS Xanten nach einer Ecke kurz vor dem Schlusspfiff ließ Gästetrainer Marcel Zalewski die Kinnlade runterfallen. Es war der Treffer zum 3:2 (2:1)-Sieg für die Mannschaft aus Hamminkeln. „Ich bin fassungslos und beinahe sprachlos. Genau über die Kopfballstärke des Gegners bei Standards haben wir ausführlich gesprochen“, wetterte Zalewski und kündigte eine harte erste Trainingseinheit in der neuen Woche an.

Xantens Trainer ist bedient

Der TuS-Coach war bedient, ja sogar richtig sauer nach der Pleite im Kellerduell. Die abstiegsbedrohten Fürstenberg-Fußballer, die in der siebten Minute durch einen Treffer von David Epp in Führung gingen, erspielten sich zahlreiche hochkarätige Chancen. „Schon zur Pause hätten wir führen müssen“, meinte Zalewski. Doch in den ersten Hälfte trafen nur David Hulshort (23.), der Keeper Michael Jansen „tunnelte“, und Marek Heuser (41.) per Kopf für Dingden. In der zweiten Halbzeit machte Xanten mächtig Druck, doch nur der eingewechselte Christopher Kimbakidila konnte BW-Schlussmann Dennis Wanders ein zweites Mal überwinden (73.).