Keine Punkte für Staig II in Beuren

Zeitgleich zum Derby der Ersten in Gögglingen war die zweite Mannschaft beim SV Beuren gefordert, welcher die ersten beiden Spiele gewinnen konnte. Mit der Zielsetzung defensiv gut zu stehen und offensive Nadelstiche zu setzen ging es in die Partie. Dabei gelang ersteres sehr gut und die Abwehr um Routinier Felix Herr stand sicher. Der Gastgeber hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, ohne allerdings gefährlich zum Abschluss zu kommen. Nur über Standardsituationen waren die Schwarz-Gelben gefährlich. So kam es nicht von ungefähr, dass das 1:0 für Beuren nach einem Eckball entstand. Vor der Halbzeit dann die beste Phase der Staiger, als sie mit guten Kombinationen das Mittelfeld überbrücken konnten, wobei meistens der letzte entscheidende Pass fehlte. Nach der Pause dasselbe Bild wie vor dem Seitenwechsel: Staig verteidigte dicht gestaffelt und Beuren fand keine spielerischen Lösungen. So sorgte erneut ein ruhender Ball für das 2:0: Zehn Minuten vor Ende fand ein Freistoß den Weg ins Tor. Es war die Entscheidung in einem Spiel, in dem unser Team 2 zwar engagiert verteidigte, aber offensiv zu harmlos agierte und somit verdient mit 2:0 verlor. Nächste Woche geht’s schon weiter und die Jagd auf Punkte startet von vorne. Also Kopf hoch und weiter hart arbeiten.