Keine Punkte für SGM T/A in Biberach

Mit einer nicht unverdienten Niederlage kehrte die SGM vom Gastspiel aus Biberach zurück, bei dem man wie vor Wochenfrist zwar mehr Spielanteile besaß, im Angriff aber wieder zu ungefährlich war.

Dabei kam es schon in der ersten Minute zu einer umstrittenen Aktion, als der Gästetorhüter nach einem langen Ball auf Paul Möhrle mit diesem außerhalb des Strafraums zusammenprallte, der Schiedsrichter aber kein Foulspiel erkannt haben wollte. Nach knapp einer viertel Stunde kamen die Gastgeber zu ihrer ersten Torgelegenheit, als sie nach einem an Chritian Villinger nicht geahndeten Foul im Gegenzug aber über das Tor zielten. Vier Minuten später landete ein Freistoß von Gabriel Boscher am Pfosten, der anschließende Nachschuss wurde von einem Feldspieler auf der Linie geklärt und ein weiterer Nachschuss ging am Tor vorbei. In der 29. Minute marschierte ein Angreifer nach einem langen Ball alleine aufs SGM-Tor zu und kam dabei im Zweikampf mit SGM-Keeper Daniel Binder zu Fall. Den anschließenden Strafstoß nutzen die Hausherren zum zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften Führungstreffer. Nur sieben Minuten später kam ein gegnerischer Angreifer nach einem Eckball frei zum Kopfball, der sich zum 2:0 ins lange Eck senkte. Kurz vor der Pause überschlugen sich dann die Ereignisse: Zunächst parierte Daniel Binder einen Schuss aus 14 Metern, eine Minute später scheiterte Paul Möhrle nach einem gelungenen Angriff am glänzend reagierenden Torhüter. In der Nachspielzeit dann stattdessen bereits die Vorentscheidung: Ein Schuss aus gut 20 Metern landete zum 3:0 im SGM-Gehäuse. Nach der Pause war die SGM gegen nun tiefer stehende Hausherren zwar das bestimmende Team, Torchancen konnte sich die SGM aber zunächst keine erarbeiten. Gefährlicher waren die Einheimischen bei ihren gelegentlichen Gegenangriffen. In der 70. Minute nahm SGM-Trainer Carlo Werner einen Vierfachwechsel vor und sofort war mehr Schwung im Angriff zu erkennen. Dem eingewechselten Adrian Miller gelang dann auch gleich der Anschlusstreffer zum 3:1. Wenig später hatte der ebenfalls eingewechselte Robin Butscher das 3:2 auf dem Fuß, scheiterte aber am erneut stark reagierenden Schlussmann von Türk Spor. In den Schlussminuten versuchte die Werner-Elf zwar noch alles, zu echten Torgelegenheiten reichte es aber nicht mehr.