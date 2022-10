Keine Punkte für Frauen des SV Parsberg und SG Otterfing/Holzkirchen Pleiten gegen FC Schwaig und SC Eibsee Grainau

Sowohl die SG Otterfing/Holzkirchen in der Bezirksliga, als auch der SV Parsberg in der Kreisklasse mussten eine herbe Niederlage hinnehmen.

FC Schwaig – SG Otterfing/Holzkirchen 10:1 (4:1)

Tore: 0:1 Trömer (1.), 1:1 Buchhauer (6.), 2:1 Blank (10.), 3:1 Grimes (32.), 4:1 Grimes (45.), 5:1 Maier (48.), 6:1 Blank (59.), 7:1 Rupprecht (70.), 8:1 Ascher (76.), 9:1 Lommer (81.), 10:1 Grimes (84.).

Unter personell schwierigen Voraussetzungen reiste die SG Otterfing/Holzkirchen zum Auswärtsspiel nach Schwaig. Die Gästinnen mussten auf sieben Stammspielerinnen verzichten. „Es ist uns nicht gelungen, die Ausfälle zu kompensieren. Die personelle Lage ist momentan sehr schwierig“, berichtete SG-Trainer Artur Zigelski. Die Gästinnen erwischten einen guten Start in die Partie: Nach einem langen Ball von Ann-Marie Heisinger lief Lisa Trömer allein auf das Tor zu und schob inder ersten Minuten souverän ein zum 1:0. Die Gastgeberinnen ließen sich davon aber nicht schocken und zerlegten die SG, Zitat Zigelski, „nach allen Regeln der Kunst“. Die erste Halbzeit konnten die Otterfingerinnen und Holzkirchnerinnen noch einigermaßen ausgeglichen gestalten. Nach dem 5:1 zu Beginn der zweiten Halbzeit war die Partie endgültig gelaufen, sodass Schwaig das Ergebnis auch dank der körperlichen Überlegenheit mit fünf weiteren Treffern nach oben auf 10:1 schrauben konnte. Am kommenden Sonntag steigt um 16 Uhr endlich das erste Heimspiel am Nordring gegen die DJK Otting.