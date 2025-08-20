Keine Punkte für die Zürcher Vereine zum Saisonstart

Schwacher Saisonstart der Zürcher Teams. Alle Teams bleiben am ersten Spieltag ohne Punkte und Tore - sehr mager. Hervorragender Beginn für Gambarogno und FF Toggenburg, welche beide mit 5:0-Heimsiegen in die Saison starten und die Tabelle anführen. Hier die Details zu den Spielen:

Zum Saisonstart traf der FC Mels auf den FC Eschenbach. Die Gäste gingen in der 20. Minute durch Alexandra Schaub mit 0:1 in Führung. Der Aufsteiger aus Mels war von diesem Rückstand keineswegs geschockt und konnte durch Jara Gantner bereits in der 34. Minute ausgleichen. Von einem Klassenunterschied war während den 90. Minuten nichts zu merken - der Aufsteiger hielt gut dagegen. In der spannenden Schlussphase erzielte Seraina Altwegg in der 83. Minute das entscheidende 1:2 für Eschenbach - schlechter Lohn für einen guten Auftritt für den FC Mels.

Am ersten Spieltag traf die AS Gambarogno auf den FC Erlinsbach und siegte überraschend souverän mit 5:0. Scilla Grossi - mal wieder sie - eröffnete bereits in der 4. Minute den Torreigen, gefolgt von Chiara Rocca, die in der 34. Minute nachlegte. Kurz vor der Halbzeit erhöhte erneut Grossi auf 3:0. Nach der Pause legte Isabella Osterwalder in der 55. und 70. Minute nach und besiegelte den klaren Sieg für die Tessinerinnen. Dem FC Erlinsbach bleibt die Erkenntnis, dass eine Saison viel schlechter nicht gestartet werden kann.

Das Duell zwischen dem FC Staad und dem FC Baar endete mit einem torlosen Unentschieden. Solider Start für beide Teams, die auch in jüngster Vergangenheit nicht mit einer potenten Offensive auffielen.

Keine Chance liessen der FF Toggenburg der Zürisee United. Das klare Verdikt hiess am Ende 5:0. Marina Oberholzer eröffnete in der 9. Minute den Torreigen, gefolgt von Alexandra Brändle, die in der 29. und 51. Minute einnetzte. Siri Bucherini erhöhte in der 41. Minute auf 3:0, bevor Norin Walt in der 55. Minute den Schlusspunkt setzte. Die Zürcherinnen, welche in den letzten Jahren Houdini-mässig dem Abstieg immer irgendwie entrinnen konnten, scheinen auch dieses Jahr von Anfang an im hinteren Teil der Tabelle anzutreffen sein. Die gewichtigen Abgänge haben das wacklige Fundament weiter destabilisiert und ein über die Jahre angekündigter Abstieg könnte dieses Jahr Tatsache werden.

Am ersten Spieltag traf der FC Sempach auf einen weiteren Aufsteiger, den FC Effretikon. Nach einer ersten Halbzeit ohne Tore brachte Tanja Schmid die Heimelf in der 48. Minute in Führung, welche bis zum Schluss bestand hielt. Für den Aufsteiger aus Effretikon ist das knappe Resultat ein Indiz, dass das Team auch eine Liga höher konkurrenzfähig sein sollte.

Auch der FC Blue Stars konnte das Zürcher Wappen nicht hochhalten und musste sich im ersten Spiel der Saison dem SC Schwyz mit 1:0 beugen. In der 38. Minute erzielte Nadine Heinzer das einzige Tor des Spiels,