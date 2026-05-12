Keine Punkte für die SGM

Die SGM fand gut in die Partie und konnte sich von Beginn an gute Möglichkeiten vor dem gegnerischen Tor erarbeiten. Mit viel Einsatz setzte die Mannschaft die Gastgeberinnen früh unter Druck, jedoch fehlte im Abschluss das nötige Quäntchen Glück, sodass die verdiente Führung ausblieb. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung lange offen. In der 58. Minute nutzte Laupertshausen einen schnell ausgeführten Einwurf und erzielte daraus die 1:0-Führung. Die SGM zeigte anschließend weiterhin eine engagierte Leistung und kam erneut vor das Tor, der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr fallen. Mit dem Schlusspfiff fiel schließlich noch das 2:0, als ein Klärungsversuch unglücklich im eigenen Tor landete.