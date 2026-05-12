Keine Punkte für die SGM

Zum 19. Spieltag trat die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz I daheim gegen SG Kressbronn an. Gleich zu Beginn wurde von den Kirchberger Frauen viel Druck gemacht und es ergab sich gleich in der 12. Minute eine Großchance durch Dilara Karadeniz sowie in der 16. Minute eine Großchance für Luisa Schädler nach einem Eckball. In der 20. Minute wurde Shireen Honisch im Sechzehner gefoult. Den von Isi Gschwind getretenen Elfmeter konnte die gegnerische Torhüterin allerdings gut parieren. Kurz vor der Halbzeit konnte Shireen Honisch einen guten Pass vor das Tor bringen, leider wurde auch hier der Schuss aufs Tor von Dilara Karadeniz von der Torhüterin gehalten. Nach der Halbzeit kam die SG Kressbronn nochmal motiviert ins Spiel und konnte nach einer Ecke das 0:1 erzielen. Leider kamen unsere Damen nicht mehr gefährlich vors Tor, um den Ausgleich zu erzielen. Die Abwehr der SG Kressbronn hielt dicht und so blieb es bis zum Schluss beim 0:1.