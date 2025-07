Keine Punkte für die SG in Unterzahl

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Bereits nach 20 Sekunden nutzte Felix Trauzettel einen Fehler im Spielaufbau der Gastgeber eiskalt aus und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Doch die Antwort der SG ließ nicht lange auf sich warten. In der 3. Minute war es Spielertrainer Fabian Gruber, der nach starker Vorarbeit von Florian Högl zum 1:1 einschob. Die Partie blieb weiterhin intensiv und temporeich. In der 15. Minute stellte der auffällige Franz Datzer mit einem präzisen Schuss aus 16 Metern auf 1:2 für den TVG. Zuvor hatte Andre Rossek die große Chance zur SG-Führung, verzog jedoch knapp. Die Gäste blieben weiterhin gefährlich: Franz Datzer und Rudi Eder setzten die Defensive der SG immer wieder unter Druck und sorgten für Unruhe. Kurz vor der Pause folgte ein herber Rückschlag für die SG: Lukas Baier sah nach einer Notbremse die Rote Karte – eine harte, aber vertretbare Entscheidung des Schiedsrichters.

Zum Saisonauftakt in der A-Klasse Gangkofen ging die SG Gerzen/Aham vor einer stattlichen Kulisse leer aus. Gegen einen starken TV Geisenhausen II hieß es am Ende 1:4. Knackpunkt dabei war die Rote Karte für Lukas Baier, der nach einer Notbremse kurz vor dem Pausenpfiff das Feld verlassen musste.

Nach dem Seitenwechsel bot sich dem TVG in der 47. Minute die große Chance zu einer ersten Vorentscheidung: Nach einem Foul von Boran Turgut trat Rudi Eder zum Elfmeter an, scheiterte jedoch am starken Matthias Liebl im Tor der SG. Trotz Unterzahl zeigte Gerzen/Aham Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Andre Rossek hatte erneut eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, doch sein Abschluss ins kurze Eck war zu harmlos. Nachdem bei den Hausherren nach und nach die Kräfte schwanden, kam Geisenhausen immer wieder zu Konterchancen und machte in der Schlussphase alles klar. Simon Obermeier traf in der 79. Minute zum 1:3, ehe Ado Ellwanger in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 1:4 setzte. Kurz vor dem Ende sah Robert Czech nach wiederholtem Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte.