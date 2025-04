Keine Punkte für die MTV Frauen

Nach 90 intensiven Minuten gegen die starken Gäste aus Gilching standen die MTV Frauen erneut mit leeren Händen da. Nach 10 Minuten ging der TSV durch Annalena Maier in Führung. Die Diessnerinnen zeigten eine gute Leistung, konnten aber nur selten torgefährlich werden. Das machten die Gäste besser. Nach einer Flanke von der rechten Seite traf Lilith Fuchs volley und sehenswert zum 0-2.



Nach dem Seitenwechsel spielte sich das Spielgeschehen weitgehend im Mittelfeld ab. Klare Torchancen waren selten. Gute MTV Angriffe stoppte Gilchings Defensive meist noch vor dem eigenen Strafraum. Diessens Torhüterin Larissa Müske parierte in der Schlussphase einmal sensationell und verhinderte die endgültige Entscheidung. Am Ende blieb es jedoch beim 0-2.



Die nächste Chance auf Punkte haben die Diessnerinnen am Sonntag in Röhrmoos.